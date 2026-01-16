Báo Đông Nam Á kỳ vọng lớn: 'U.23 Việt Nam sẽ đánh bại UAE, không cần phải đá luân lưu’

Cả Đông Nam Á đang chờ đợi màn thể hiện của U.23 Việt Nam

Trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30, ngày 16.1 trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal (Ả Rập Xê Út). Xét về phong độ, U.23 Việt Nam đang là đội được đánh giá cao hơn khi thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa thắng cả 3 trận, đứng đầu bảng A. Trong khi đó, U.23 UAE thi đấu khá chật vật ở vòng bảng và phải rất may mắn mới có 1 điểm ở lượt đấu cuối gặp U.23 Syria, qua đó giành vị trí nhì bảng B (4 điểm).

Trang Thailive của Thái Lan đánh giá: “Trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE tại tại U.23 châu Á đã không đơn thuần là một cuộc so tài chuyên môn. Giờ đây, cả khu vực đang dồn sự chú ý, ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik khi U.23 Việt Nam hiện là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á còn trụ lại ở sân chơi châu lục. Tất cả đều giữ vững niềm tin rằng U.23 Việt Nam đủ khả năng vượt qua U.23 UAE để giành vé vào bán kết”.

U.23 Việt Nam (áo trắng) sẽ có lần thứ 2 góp mặt ở bán kết U.23 châu Á nếu đánh bại U.23 UAE ẢNH: AFC

Ngoài trang Thailive, trang Khod Sanam cũng cho rằng U.23 Việt Nam đủ khả năng vượt qua U.23 UAE, góp mặt ở bán kết. Khod Sanam nhận định: “Trước trận tứ kết, những chia sẻ đanh thép của các cầu thủ lẫn HLV U.23 Việt Nam không nhằm mang tính “đánh bóng hình ảnh”, mà được xây dựng từ những gì họ đã thể hiện xuyên suốt vòng bảng. Việc U.23 Việt Nam công khai đặt mục tiêu đánh bại U.23 UAE ngay trong 90 phút, không cần loạt luân lưu, được xem là lời tuyên chiến trực diện, cho thấy tâm thế của một đội bóng không còn mang tư duy cửa dưới”.

Dù thừa nhận U.23 UAE có lợi thế về thể hình, kinh nghiệm và lịch sử đối đầu, truyền thông Thái Lan vẫn chỉ ra những yếu tố có thể giúp U.23 Việt Nam tạo khác biệt. Đó là cường độ hoạt động cao trong suốt trận đấu, khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và lối chơi phản công dựa trên tốc độ, sự chính xác. Quan trọng hơn, theo Thailive, khát vọng làm nên lịch sử – lần thứ 2 lọt vào bán kết U.23 châu Á (sau năm 2018) đang trở thành động lực lớn, giúp U.23 Việt Nam bước vào trận tứ kết với tinh thần không hề e ngại đối thủ đến từ Tây Á.

Không chỉ riêng Thái Lan, truyền thông Indonesia cũng đặt nhiều kỳ vọng vào U.23 Việt Nam. Seasia Goal nhấn mạnh: “U.23 Việt Nam đang mang trên vai niềm hy vọng của cả Đông Nam Á, khi là đội cuối cùng của khu vực còn góp mặt tại giải. Việc tiến sâu của U.23 Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa thành tích, mà còn là thước đo cho sự tiến bộ thực chất của bóng đá Đông Nam Á trước các nền bóng đá mạnh của châu lục. Trận gặp U.23 UAE vì thế được xem là bài kiểm tra quan trọng, nhưng cũng là cơ hội để U.23 Việt Nam khẳng định vị thế mới”.

Trong khi đó, tại Philippines, Manila Montet nhìn trận tứ kết từ một góc độ rộng hơn. Manila Montet cho rằng chiến thắng của U.23 Việt Nam trước chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út ở vòng bảng đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: các đội bóng Đông Nam Á hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ở sân chơi châu Á nếu có tổ chức, kỷ luật và niềm tin.

“Vì thế, trước U.23 UAE, U.23 Việt Nam không chỉ đại diện cho riêng mình, mà còn là hình ảnh, là cảm hứng cho cả khu vực. Khi U.23 Việt Nam tiến lên, Đông Nam Á cũng tiến lên cùng họ”, Manila Montet bình luận.

U.23 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới chuyên môn cũng như CĐV Đông Nam Á ẢNH: AFC

Một số cây bút Malaysia thậm chí còn đưa ra những dự đoán tích cực hơn về cục diện giải đấu. Theo Makanbola, nếu giữ được phong độ và bản lĩnh như ở vòng bảng, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua U.23 UAE để góp mặt ở bán kết.

Makanbola dự đoán: “Nếu có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất, U.23 Việt Nam sẽ đứng trước cơ hội chạm trán những đối thủ hàng đầu châu Á. U.23 Việt Nam đã thay đổi rõ rệt, từ một đội bóng bị đánh giá thấp, nay trở thành cái tên đủ sức khiến các đối thủ phải dè chừng”.

“Trước mắt, U.23 UAE vẫn là thử thách lớn với lối chơi giàu thể lực và không ít cá nhân chất lượng. Tuy nhiên, sự lì lợm, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc có thể giúp U.23 Việt Nam đứng vững, thậm chí tạo nên khác biệt ở những thời điểm quyết định. Nếu điều đó xảy ra, tấm vé vào bán kết sẽ không chỉ là cột mốc lịch sử của riêng bóng đá Việt Nam, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự vươn mình của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu Á”, Makanbola nhấn mạnh.