HLV Kim Sang-sik truyền lửa hay cỡ này: ‘Ai cũng đang đau nhưng phải cố chịu, U.23 Việt Nam quyết thắng UAE’

“Ai cũng đau, nhưng phải vượt qua để thắng”

Chiều 15.1, trong buổi tập chuẩn bị cho trận tứ kết VCK U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã có những lời động viên trực diện với toàn đội U.23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không né tránh thực tế rằng nhiều cầu thủ đang gặp những vấn đề thể lực nhẹ sau vòng bảng, nhưng ông nhấn mạnh tinh thần vượt khó là điều bắt buộc ở giai đoạn knock-out.

HLV Kim Sang-sik động viện U.23 Việt Nam trước trận tứ kết ẢNH: VFF

“Ở đây ai cũng có đau một chút. Mình biết mình đau nhưng mình phải cố gắng chịu để vượt qua nó. Ai cũng có chấn thương chút ở phần mềm nhưng phải cố gắng vượt qua, giữ tinh thần tích cực để giành chiến thắng trận tứ kết”, HLV Kim Sang-sik nói.

HLV Kim Sang Sik động viên, khích lệ tinh thần các cầu thủ trong buổi tập chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U.23 UAE

U.23 Việt Nam vừa trải qua vòng bảng với mật độ thi đấu cao, cả 3 trận đều rất căng thẳng và nhiều trụ cột có phần quá tải. Tuy nhiên, ban huấn luyện xác định những cơn đau về thể chất không thể trở thành rào cản cho mục tiêu đi tiếp tại giải.

Nhiệm vụ phải thắng của U.23 Việt Nam và quyết tâm “phá dớp” trước UAE

HLV Kim Sang-sik đặc biệt chú trọng tới yếu tố tâm lý trong giai đoạn chuẩn bị này. Ông yêu cầu các cầu thủ tập trung tối đa cho trận tứ kết, coi đây là thời điểm bản lĩnh và tinh thần tập thể phải được đặt lên hàng đầu.

U.23 UAE (áo xanh) có nhiều cầu thủ nhập tịch ẢNH: AFC

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cấp độ U.23, đội tuyển Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước U.23 UAE, với thành tích hòa 3, thua 5 sau 8 lần đối đầu. Dù vậy, bối cảnh hiện tại được đánh giá là khác biệt, khi U.23 Việt Nam đang có phong độ tốt và sự tự tin cao sau vòng bảng.

Trận tứ kết diễn ra tối nay được xem là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik “phá dớp”, đồng thời viết tiếp hành trình đáng nhớ của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026.