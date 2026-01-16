HLV Kim bất ngờ tiết lộ cắt cử Nhật Minh và Hiểu Minh kèm 2 ngôi sao U.23 UAE, tứ kết nóng!

Ông Kim muốn U.23 Việt Nam thách thức những giới hạn mới

HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng khi U.23 Việt Nam góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất.

“Tôi rất vui khi đội đã tiến vào tứ kết. Tất cả những gì đạt được là nhờ vào sự nỗ lực, mồ hôi và cống hiến của các cầu thủ. U.23 UAE có thể nhỉnh hơn chúng tôi về thể chất và kỹ thuật, nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tinh thần và sức mạnh của một tập thể thống nhất”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.





Lịch thi đấu tứ kết của U.23 Việt Nam Ảnh: VFF

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng, dù đối thủ sở hữu nhiều cá nhân nổi trội về thể hình, tốc độ và kỹ thuật, nhưng U.23 Việt Nam lại có ưu thế về tổ chức lối chơi và sự gắn kết.

“Về mặt cá nhân, cầu thủ UAE có thể trội hơn ở thể chất và tốc độ. Tuy nhiên, về tính tổ chức và tinh thần tập thể, tôi tin U.23 Việt Nam được chuẩn bị tốt. Chúng tôi cũng có lợi thế nghỉ ngơi nhiều hơn một ngày để hồi phục và kiểm tra tình trạng chấn thương. Ba chiến thắng ở vòng bảng cho thấy U.23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu Á, nhưng hành trình chưa dừng lại, chúng tôi sẽ tiếp tục thách thức những giới hạn mới”, ông khẳng định.





Thầy Kim và đội trưởng Khuất Văn Khang quyết thắng Ảnh: Ted Trần

Về phía đối thủ, HLV Kim Sang-sik đặc biệt lưu ý đến tiền đạo mang áo số 16 Junior Ndiaye – cầu thủ sở hữu thể hình và tốc độ ấn tượng, cùng số 10 Mansoor Al Menhali và các cầu thủ chạy cánh có khả năng chồng biên, hỗ trợ tấn công hiệu quả. Trước những mũi nhọn nguy hiểm này, ông đã cắt cử Nhật Minh và Hiểu Minh theo sát, với kỳ vọng bộ đôi hậu vệ sẽ hạn chế tối đa không gian hoạt động của các ngôi sao bên phía U.23 UAE.



HLV Kim Sang-sik vẫn bày tỏ niềm tin các hậu vệ U.23 Việt Nam đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Đình Bắc và Văn Thuận không còn phải tập riêng

Ngày 15.1, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập quan trọng nhằm hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho cuộc so tài với U.23 UAE.

Ở buổi tập ngày 14.1, cả Đình Bắc lẫn Văn Thuận phải tập riêng, nhưng đến buổi tập tối 15.1, hai cầu thủ đã có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội, mang đến tín hiệu tích cực cho ban huấn luyện.

Toàn đội đã họp chuyên môn, phân tích đối thủ thông qua băng hình các trận đấu tại vòng bảng, qua đó xây dựng phương án tiếp cận trận đấu phù hợp.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE sẽ diễn ra vào ngày 16.1. Cùng ngày, U.23 Nhật Bản chạm trán U.23 Jordan. Hai cặp tứ kết còn lại là U.23 Uzbekistan – U.23 Trung Quốc và U.23 Úc – U.23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 17.1.

4 trận tứ kết giải U.23 châu Á 2026 sẽ được phát trực tiếp trên TV360 tại https://tv360.vn; VTV5, VTV Cần Thơ, VTVgo; HTV Thể thao. Báo Thanh Niên sẽ tường thuật trực tuyến tại thanhnien.vn.

