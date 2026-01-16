U.23 UAE bị các đối thủ chọc thủng lưới như thế nào, U.23 Việt Nam phải ‘soi’ rất kỹ

Khả năng xoay trở không tốt của các hậu vệ U.23 UAE

Trong số 4 bàn thua của U.23 UAE, ngoài bàn nâng tỷ số lên 2-0 của tiền vệ Yuto Ozeki của U.23 Nhật Bản ở trận đấu diễn ra ngày 10.1 (U.23 Nhật Bản thắng 3-0) quá đẹp mắt và quá đẳng cấp (Ozeki đảo người loại 2 hậu vệ UAE, rồi sút bóng vào lưới từ khoảng 20 m), những bàn thua còn lại chỉ ra những nhược điểm của hàng thủ U.23 UAE.

U.23 UAE (áo trắng) để thủng lưới đến 4 bàn sau vòng bảng Ảnh: AFC

Trong đó, U.23 UAE có 2 bàn thua xuất phát từ những pha "xẻ" biên của đối phương, rồi tạt bóng tầm thấp vào trung lộ. Đầu tiên là bàn mở tỷ số của Nwadike của U.23 Nhật Bản trong trận đấu với U.23 UAE. Nwadike đá phạt đền vào lưới, nhưng trước đó, bóng được cầu thủ U.23 Nhật Bản đưa xuống biên phải. Họ tạt bóng tầm thấp vào giữa, cầu thủ U.23 UAE không khống chế được quả tạt này, rồi vụng về đốn ngã cầu thủ U.23 Nhật Bản trong vùng cấm địa. U.23 Nhật Bản từ đó được hưởng phạt đền và Nwadike sút 11 m thành công.

Tiếp đến là bàn thua của U.23 UAE trước U.23 Syria ngày 13.1. Cầu thủ U.23 Syria tạt bóng tầm thấp từ cánh trái, để cho Al Omar chạy cắt mặt hàng thủ U.23 UAE đệm bóng chéo góc vào lưới đội này.

Sở dĩ có hiện tượng cầu thủ U.23 UAE rất e ngại các pha tạt bóng tầm thấp, vì các hậu vệ nhập tịch gốc Ghana của họ như Leonard Amesimeku (cao 1,86 m) và Richard Akonnor (1,85 m) tuy cao lớn, nhưng xoay trở không tốt trong phạm vi hẹp. Những hậu vệ này có thể rất mạnh khi tranh chấp tay đôi, khi tranh bóng bổng. Nhưng nếu đối thủ không chuyền bóng bổng, mà chuyền bóng tầm thấp, chuyền sửa lưng các hậu vệ của U.23 UAE, các hậu vệ nói trên thường không kịp trở tay.

Thủ môn thiếu an toàn

Bàn thua còn lại của U.23 UAE tại vòng bảng xuất phát từ tình đá phạt góc của U.23 Nhật Bản, kết thúc bằng pha đánh đầu thành bàn của Furuza ngày 10.1. Trong bàn thua này, các hậu vệ của U.23 UAE kèm người không tốt, thủ môn đội U.23 UAE chọn điểm rơi không chuẩn. Và nói đến những tình huống đá phạt góc, đây là điểm rất mạnh của U.23 Việt Nam. 4/5 bàn thắng của U.23 Việt Nam ghi được tại vòng bảng xuất phát từ những pha đá phạt góc.

Cầu thủ U.23 UAE cao lớn nhưng xoay trở trong phạm vi hẹp không tốt Ảnh: AFC

Điểm mạnh của U.23 Việt Nam lại đang là điểm yếu của U.23 UAE. Chính vì thế, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể tiếp tục khai thác điểm mạnh của mình, tiếp tục tận dụng các tình huống đá phạt góc, để đi tìm mành lưới của U.23 UAE.

Chưa hết, qua 3 trận vòng bảng, U.23 UAE sử dụng 2 thủ môn khác nhau, gồm Khaled Tawhid ở các trận gặp U.23 Qatar (ngày 7.1), U.23 Syria (ngày 13.1) và Adil Mohamed ở trận gặp U.23 Nhật Bản ngày (10.1). Điểm chung của cả hai thủ môn này là họ… thiếu ổn định, khác hẳn với phong cách của thủ môn Trần Trung Kiên của U.23 Việt Nam.

Vì họ thiếu ổn định, nên đội bóng xứ sở Ả Rập mới thay đổi thủ môn liên tục qua từng trận đấu khác nhau. Cả Adil Mohamed và Khaled Tawhid đều phản xạ nhanh, nhưng khả năng làm chủ khu vực cấm địa không tốt, bắt bóng bổng kém, khả năng chơi bóng bằng chân không giỏi, đồng thời họ thiếu cái "uy" để chỉ huy các hậu vệ ngay phía trước mình. Đây cũng là điểm mà U.23 Việt Nam có thể khai thác, gây áp lực mạnh để buộc hàng thủ và thủ môn của họ tự mắc sai lầm.