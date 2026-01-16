Lịch thi đấu tứ kết cực gay cấn hôm nay: U.23 Việt Nam đủ sức đánh bại UAE

U.23 Việt Nam và t HỐNG KÊ ẤN TƯỢNG

U.23 VN cho thấy sự hiệu quả, dựa trên thống kê từ AFC. "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi vượt trội UAE ở hầu hết thông số quan trọng. Cụ thể, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của VN đạt mức 24%, trong khi đối thủ chỉ là 16%. Chúng ta ghi nhiều bàn hơn (5 so với 3), nhận ít bàn thua hơn (1 so với 4) và có tỷ lệ chuyền bóng chính xác ấn tượng hơn (78% so với 76,2%).

Sự sắc sảo của hàng công U.23 VN còn được chứng minh qua 13 cú dứt điểm trúng đích, rải đều qua các trận đấu. Trong khi đó, dù UAE có 11 cú sút trúng mục tiêu, nhưng có đến 9 pha đến từ trận thắng đội cuối bảng Qatar; còn ở trận gặp Nhật Bản, các chân sút Tây Á hoàn toàn "tịt ngòi" và không có cú sút trúng đích nào.

U.23 VN đang được đánh giá rất cao nhưng cũng cần cẩn trọng ẢNH: TED TRẦN

Nhận định về tương quan lực lượng, HLV Nguyễn Tuấn Phong, cựu tuyển thủ VN, cho rằng: "Ở giải đấu năm nay, trình độ các đội vào tứ kết khá tương đồng. Ngoại trừ Nhật Bản hay Uzbekistan có phần nhỉnh hơn, các "ông lớn" như Iraq, Ả Rập Xê Út đã bị loại, còn Hàn Quốc hay Úc cũng không quá ấn tượng. Thậm chí, Thái Lan dù dừng bước nhưng cũng không hề lép vế. Vì thế, U.23 VN hoàn toàn đủ sức chơi sòng phẳng trước UAE và tiến sâu hơn ở giải đấu này".

HLV Tuấn Phong nói thêm: "Điểm mạnh nhất của đoàn quân HLV Kim Sang-sik chính là khả năng kiểm soát nhịp độ. U.23 VN chơi nhanh được, chậm cũng tốt và đặc biệt biết chọn thời điểm để tăng tốc. Lối đá chủ động, bản lĩnh, sẵn sàng triển khai bóng mạch lạc ngay cả khi bị pressing là một bước tiến dài. Để điều chỉnh được nhịp độ chơi theo ý mình, bạn phải là đội cửa trên. Và U.23 VN tại giải này đang chơi như một đội cửa trên thực thụ".

C ẦN LÀM GÌ ?

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất mà ông Kim Sang-sik tạo ra chính là các tình huống cố định. Có tới 4 trong tổng số 5 bàn thắng của U.23 VN tính đến lúc này xuất phát từ các pha bóng "chết". Việc cải thiện khả năng tấn công lẫn phòng ngự cố định trong thời gian ngắn là nỗ lực đáng nể của ban huấn luyện. Bên cạnh đó, các miếng đánh sâu xuống hai biên với sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh (wing-back) và tiền đạo cánh đã tạo ra sức ép liên tục. Ngay cả khi gặp bất lợi về thể hình, những pha căng ngang tầm thấp đầy khó chịu của Phi Hoàng, Minh Phúc hay Văn Khang vẫn mang về những quả phạt góc quý giá. Từ đó, chúng ta có nhiều cơ hội ghi bàn.

Tuy nhiên, bước vào vòng knock-out, sự thận trọng là yếu tố tiên quyết. HLV Tuấn Phong nhận định: "UAE sở hữu những cầu thủ gốc Phi có kỹ thuật và thể lực tốt, do đó U.23 VN không được phép chơi vội vàng. Một cách tiếp cận trận đấu chậm rãi, thăm dò đối thủ như cái cách chúng ta đã từng làm trước Ả Rập Xê Út có lẽ là phương án tối ưu. Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để tung ra cú đấm quyết định sẽ là kịch bản lý tưởng cho trận tứ kết này".

Dù đang thăng hoa, U.23 VN vẫn cần đặc biệt lưu ý những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự. Điểm yếu cần khắc phục ngay là khả năng kiểm soát các tình huống bóng hai cũng như khoảng trống lộ ra giữa hai tiền vệ trung tâm và bộ ba trung vệ. Vai trò bọc lót của Thái Sơn và đồng đội ở tuyến giữa sẽ cực kỳ quan trọng để ngăn chặn những pha đánh trung lộ của UAE.

Trận tứ kết tối nay không chỉ là cuộc đấu về chuyên môn, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh của thế hệ cầu thủ đang trưởng thành vượt bậc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tài dụng binh của ông Kim, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng để bóng đá VN một lần nữa tạo tiếng vang ở đấu trường châu lục. HLV Tuấn Phong kỳ vọng đội U.23 VN sẽ thắng 2-1 (có thể đá hiệp phụ) để tiến vào bán kết.