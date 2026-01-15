Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Indonesia nói điều bất ngờ khi đội nhà chung bảng Việt Nam tại AFF Cup 2026

Thu Bồn
Thu Bồn
15/01/2026 19:01 GMT+7

Về kết quả bốc thăm AFF Cup 2026, truyền thông Indonesia nhận định rằng đội bóng xứ sở vạn đảo đã tránh được 'bảng tử thần', khi chung mâm với đương kim vô địch Việt Nam.

Chiều ngày 15.1, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2026 đã diễn ra tại Jakarta, mang đến những kịch bản đầy duyên nợ cho bóng đá Đông Nam Á. Bảng A có Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trận play-off. Bảng B có Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào.

Tránh được "bảng tử thần"

Ngay sau khi kết quả được công bố, trang CNN Indonesia đã có bài viết nhận định về cục diện bảng đấu. "Kết quả bốc thăm ấn định Indonesia nằm ở bảng A, giúp đội tuyển quốc gia tránh khỏi 'bảng tử thần' tại AFF Cup 2026, CNN Indonesia viết.

Theo trang báo của xứ sở vạn đảo, việc đội tuyển Indonesia nằm cùng bảng với Việt Nam, Singapore và Campuchia được xem là dễ thở hơn so với bảng B (có sự hiện diện của Thái Lan, Malaysia, Philippines). Tuy nhiên, trang CNN Indonesia cũng nhắc lại bài học xương máu tại AFF Cup 2024, khi Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng sau những thất bại trước Việt Nam và Philippines.

Báo Indonesia nói điều bất ngờ khi đội nhà chung bảng Việt Nam tại AFF Cup 2026- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia ở vòng bảng AFF Cup 2024

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong những năm gần đây, thành tích đối đầu đứng về phía đội bóng xứ vạn đảo. Ở 5 trận gần nhất gặp nhau, đội tuyển Indonesia thắng 3, thua 2. Trang CNN Indonesia nhấn mạnh sự vượt trội của đội nhà trong các cuộc đối đầu gần nhất tại Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup. "Indonesia luôn thể hiện sự vượt trội ở cả hai giải đấu này. Chúng ta đã đánh bại Việt Nam 1-0 tại Asian Cup 2023. Ở vòng loại World Cup 2026, Indonesia thắng tiếp 1-0 cũng như 3-0 ngay trên sân khách", trang báo này dẫn chứng. Dù vậy, họ vẫn tỏ ra thận trọng khi khẳng định: "Trong thập kỷ qua, các trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam luôn được mong chờ... Cuộc đối đầu này đã khơi mào một cuộc cạnh tranh mới đầy kịch tính".

Bài kiểm tra cho tân HLV John Herdman

AFF Cup 2026 là màn chào sân của tân HLV trưởng John Herdman. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ về mặt lực lượng. Giải đấu diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8, không thuộc hệ thống FIFA Days. CNN Indonesia lo ngại: "Lịch trình này sẽ gây khó khăn cho các cầu thủ Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài trong việc thực hiện các đợt triệu tập".

Đội tuyển Indonesia dù đã vươn tầm mạnh mẽ trong thời gian gần đây nhưng chức vô địch AFF Cup vẫn là điều xa xỉ với bóng đá xứ sở vạn đảo. "Trong suốt lịch sử của mình, AFF Cup vẫn là giải đấu mà Indonesia chưa từng vô địch. Indonesia vẫn chưa thể nâng cao chiếc cúp ở giải đấu khu vực, bất chấp sân chơi này đã đánh dấu cột mốc 30 năm kể từ khi xuất hiện", CNN Indonesia bày tỏ sự nuối tiếc.

Indonesia đội tuyển Việt Nam AFF Cup 2026
