Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất tại AFF Cup 2026: Phát trên kênh nào, đá sân nhà ở đâu?

Mỹ Đình "hồi sinh" đúng lúc

Một trong những thông tin được người hâm mộ đặc biệt quan tâm là sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang được cải tạo với kinh phí khoảng 10 tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào mặt sân. Toàn bộ lớp cỏ cũ đã được thay mới, hướng đến tiêu chuẩn tốt hơn, hạn chế tối đa tình trạng xuống cấp từng gây tranh cãi trong thời gian qua.

Nếu mọi việc diễn ra đúng tiến độ, AFF Cup 2026 sẽ là thời điểm Mỹ Đình "tái xuất" trong hình ảnh mới – xanh hơn, đạt chuẩn hơn và xứng đáng là điểm tựa tinh thần cho đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh bóng đá khu vực ngày càng cạnh tranh khốc liệt, lợi thế sân nhà không chỉ nằm ở mặt sân hay khán đài, mà còn ở cảm giác quen thuộc, sự tự tin và nguồn năng lượng từ hàng vạn cổ động viên.

Ảnh: vff

Xuân Son (phải) từng góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu nhẹ nhàng, cao trào ở giữa chặng

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ mở màn AFF Cup 2026 bằng chuyến làm khách trước Timor Leste hoặc Brunei vào ngày 24.7. Đây được xem là trận đấu "làm nóng", nơi ban huấn luyện có thể thử nghiệm đội hình, điều chỉnh chiến thuật và giúp các trụ cột nhanh chóng bắt nhịp giải đấu.

Sau khi nghỉ lượt trận thứ hai (27.7), tuyển Việt Nam trở về sân nhà để đối đầu Singapore vào ngày 30.7. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu mang tính bản lề của vòng bảng. Singapore không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng luôn là đối thủ khó chịu, có tổ chức và kỷ luật. Một chiến thắng tại Mỹ Đình sẽ giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp.

Hai bảng đấu tại AFF Cup 2026 ẢNH: FPT PLAY

Thử thách thực sự đến vào ngày 3.8, khi tuyển Việt Nam làm khách trên sân của Indonesia. Những lần đối đầu giữa hai đội luôn căng thẳng, giàu cảm xúc và mang tính "nóng" cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đây được xem là trận đấu khó khăn nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng.

Kết thúc vòng bảng, thầy trò HLV trưởng sẽ trở về sân nhà tiếp đón Campuchia vào ngày 7.8. Trên lý thuyết, đây là đối thủ bị đánh giá thấp hơn, nhưng trong bối cảnh lịch thi đấu dày và áp lực thành tích, tuyển Việt Nam không được phép chủ quan.

AFF Cup 2026 sẽ bước vào giai đoạn loại trực tiếp với lịch thi đấu dồn dập. Bán kết lượt đi: ngày 15, 16.8; bán kết lượt về: ngày 18, 19.8; chung kết lượt đi: ngày 23.8, chung kết lượt về: ngày 26.8.

