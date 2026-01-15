Chủ tịch VFF: ‘Vô địch AFF Cup đã khó, bảo vệ thành công còn khó hơn và Việt Nam phải giữ cho được’

"Bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup còn khó hơn giành được"

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2026 (tên gọi mới là ASEAN Cup) đã chính thức xác định hành trình bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Có mặt trực tiếp tại lễ bốc thăm, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho rằng thử thách lớn nhất không chỉ đến từ đối thủ, mà còn nằm ở yêu cầu tự vượt qua chính mình của nhà đương kim vô địch.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định:"Hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup (ASEAN Cup) của đội tuyển Việt Nam với chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Giành chức vô địch đã khó, nhưng bảo vệ được danh hiệu đó còn khó hơn rất nhiều. Vì vậy, chúng ta buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện về mọi mặt, từ chuyên môn, lực lượng cho đến công tác hậu cần, tổ chức".

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và cựu tuyển thủ Lê Công Vinh có mặt ở lễ bốc thăm AFF Cup 2026 vào chiều 15.1 ở Indonesia

Theo Chủ tịch VFF, việc đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị thế số một khu vực vừa là lợi thế, vừa tạo ra áp lực lớn cho từng thành viên trong hệ thống.

"Bóng đá Việt Nam hiện đang ở đỉnh cao khu vực, nên mỗi trận đấu sắp tới đều là thử thách thực sự. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực cao nhất không chỉ từ các cầu thủ, ban huấn luyện, mà còn từ sự hỗ trợ của VFF trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu".

Bảng A "nặng ký", Việt Nam đối mặt nhiều đối thủ tiến bộ

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở trận play-off giữa Timor Leste và Brunei. Trong khi đó, bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Đội tuyển Việt Nam nâng cúp vô địch AFF Cup 2024 ẢNH: NGỌC LINH

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá bảng A là bảng đấu có chất lượng chuyên môn cao, khi các đội tuyển đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây. Đáng chú ý nhất là Indonesia - đối thủ trực tiếp của Việt Nam trong cuộc đua ngôi đầu bảng và Singapore - đội đang ghi nhận sự tiến bộ nhanh.

Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam từng thắng Indonesia 1-0, song đối thủ khi đó chủ yếu sử dụng cầu thủ nội. AFF Cup 2026 diễn ra vào tháng 7, trước mùa giải châu Âu, mở ra khả năng Indonesia tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, Anh, khiến thách thức lớn hơn cho nhà đương kim vô địch.

Bên cạnh đó, Singapore với lối chơi kỷ luật và Campuchia tiến bộ nhờ chính sách nhập tịch cùng phong cách kỹ thuật cũng là những đối thủ không dễ vượt qua. Dù vậy, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn là giành ngôi đầu bảng, dựa trên nền tảng thành tích ấn tượng tại AFF Cup 2024, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng 7 trận để lên ngôi vô địch lần thứ ba trong lịch sử.

HLV Kim Sang-sik sẽ đối diện áp lực và khối lượng công việc rất lớn ẢNH: VFF

Bóng đá Việt Nam đang ở đỉnh cao khu vực khi vừa là đương kim vô địch AFF Cup, U.23 Đông Nam Á, SEA Games và đội U.23 cũng đang chơi rất xuất sắc ở giải châu Á. Và tất cả các giải đấu này đều do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt. Áp lực, khối lượng công việc là rất khổng lồ với chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh ông Kim là sự đồng hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cùng nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ từ người hâm mộ cả nước.