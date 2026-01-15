Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF: ‘Vô địch AFF Cup đã khó, bảo vệ thành công còn khó hơn và Việt Nam phải giữ cho được’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
15/01/2026 17:57 GMT+7

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam phải được chuẩn bị từ sớm, trong bối cảnh bảng đấu được đánh giá có chất lượng và mức độ cạnh tranh rất cao.

"Bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup còn khó hơn giành được"

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2026 (tên gọi mới là ASEAN Cup) đã chính thức xác định hành trình bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Có mặt trực tiếp tại lễ bốc thăm, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho rằng thử thách lớn nhất không chỉ đến từ đối thủ, mà còn nằm ở yêu cầu tự vượt qua chính mình của nhà đương kim vô địch.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định:"Hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup (ASEAN Cup) của đội tuyển Việt Nam với chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Giành chức vô địch đã khó, nhưng bảo vệ được danh hiệu đó còn khó hơn rất nhiều. Vì vậy, chúng ta buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện về mọi mặt, từ chuyên môn, lực lượng cho đến công tác hậu cần, tổ chức".

Chủ tịch VFF: ‘Vô địch AFF Cup đã khó, bảo vệ thành công còn khó hơn và Việt Nam phải giữ cho được’ - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và cựu tuyển thủ Lê Công Vinh có mặt ở lễ bốc thăm AFF Cup 2026 vào chiều 15.1 ở Indonesia

Theo Chủ tịch VFF, việc đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị thế số một khu vực vừa là lợi thế, vừa tạo ra áp lực lớn cho từng thành viên trong hệ thống.

"Bóng đá Việt Nam hiện đang ở đỉnh cao khu vực, nên mỗi trận đấu sắp tới đều là thử thách thực sự. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực cao nhất không chỉ từ các cầu thủ, ban huấn luyện, mà còn từ sự hỗ trợ của VFF trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu".

Bảng A "nặng ký", Việt Nam đối mặt nhiều đối thủ tiến bộ

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A, cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở trận play-off giữa Timor Leste và Brunei. Trong khi đó, bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Chủ tịch VFF: ‘Vô địch AFF Cup đã khó, bảo vệ thành công còn khó hơn và Việt Nam phải giữ cho được’ - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam nâng cúp vô địch AFF Cup 2024

ẢNH: NGỌC LINH

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá bảng A là bảng đấu có chất lượng chuyên môn cao, khi các đội tuyển đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây. Đáng chú ý nhất là Indonesia - đối thủ trực tiếp của Việt Nam trong cuộc đua ngôi đầu bảng và Singapore - đội đang ghi nhận sự tiến bộ nhanh.

Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam từng thắng Indonesia 1-0, song đối thủ khi đó chủ yếu sử dụng cầu thủ nội. AFF Cup 2026 diễn ra vào tháng 7, trước mùa giải châu Âu, mở ra khả năng Indonesia tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, Anh, khiến thách thức lớn hơn cho nhà đương kim vô địch.

Bên cạnh đó, Singapore với lối chơi kỷ luật và Campuchia tiến bộ nhờ chính sách nhập tịch cùng phong cách kỹ thuật cũng là những đối thủ không dễ vượt qua. Dù vậy, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn là giành ngôi đầu bảng, dựa trên nền tảng thành tích ấn tượng tại AFF Cup 2024, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng 7 trận để lên ngôi vô địch lần thứ ba trong lịch sử.

Chủ tịch VFF: ‘Vô địch AFF Cup đã khó, bảo vệ thành công còn khó hơn và Việt Nam phải giữ cho được’ - Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik sẽ đối diện áp lực và khối lượng công việc rất lớn

ẢNH: VFF

Bóng đá Việt Nam đang ở đỉnh cao khu vực khi vừa là đương kim vô địch AFF Cup, U.23 Đông Nam Á, SEA Games và đội U.23 cũng đang chơi rất xuất sắc ở giải châu Á. Và tất cả các giải đấu này đều do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt. Áp lực, khối lượng công việc là rất khổng lồ với chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh ông Kim là sự đồng hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cùng nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ từ người hâm mộ cả nước.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam tái ngộ Indonesia ở bảng đấu căng như dây đàn, Thái Lan chung ‘mâm’ Malaysia

Đội tuyển Việt Nam tái ngộ Indonesia ở bảng đấu căng như dây đàn, Thái Lan chung ‘mâm’ Malaysia

Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thách thức khi đối đầu Indonesia, Singapore tại AFF Cup 2026.

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia ở bảng 'tử thần'

Khám phá thêm chủ đề

AFF Cup đội tuyển Việt Nam Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bốc thăm aff cup ASEAN Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận