Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội trưởng Văn Khang thấm thía nỗi đau từ quá khứ, U.23 Việt Nam quyết hạ gục UAE

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
15/01/2026 16:14 GMT+7

Khuất Văn Khang, người sắp có trận tứ kết U.23 châu Á thứ 3 liên tiếp trong sự nghiệp, quyết tâm cùng đội U.23 Việt Nam đánh bại UAE vào tối 16.1 (giờ Việt Nam).

Chiều 15.1 (giờ Việt Nam), đội trưởng Khuất Văn Khang cùng HLV Kim Sang-sik tham dự buổi họp báo trước trận tứ kết. Số 11 của đội U.23 Việt Nam chia sẻ: "Đây là lần thứ 3 tôi được tham gia VCK U.23 châu Á, cũng là lần thứ 3 cùng toàn đội vào tứ kết. Chúng tôi phải rất cố gắng để tiến sâu hơn. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt để làm được điều đó. Trận ngày mai sẽ đáng xem".

Đội trưởng Văn Khang thấm thía nỗi đau từ quá khứ, U.23 Việt Nam quyết hạ gục UAE- Ảnh 1.

Văn Khang chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho toàn đội để giúp đội U.23 Việt Nam có kết quả tốt

ẢNH: CMH

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel nói thêm: "Đội U.23 Việt Nam đã có các buổi họp chiến thuật, xem video để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Toàn đội luôn bảo ban, động viên nhau, cố gắng thi đấu tốt, tuân thủ chỉ đạo HLV để mang vinh quang về cho đất nước. UAE là đội bóng mạnh, sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Màn trình diễn ngày mai sẽ là câu trả lời tốt nhất cho sự chuẩn bị của U.23 Việt Nam".

‘HLV Kim Sang-sik là cỗ máy chiến thắng, U.23 Việt Nam rộng cửa vào chung kết’

Ở VCK U.23 châu Á 2022 và 2024, đội U.23 Việt Nam đều vào đến tứ kết và dừng bước trước các đại diện Tây Á. Văn Khang cùng các đồng đội lần lượt gục ngã trước Iraq và Ả Rập Xê Út dù đã chơi khá ấn tượng. Lần này, cầu thủ sinh năm 2003 quyết tâm không mắc các sai lầm như ở 2 trận tứ kết trước đó: "U.23 Việt Nam đã thua khá đáng tiếc khi mắc những sai lầm. Tôi thi đấu ở cả 2 trận đó và phải rút kinh nghiệm. Các cầu thủ phải tập trung, hạn chế sai lầm không đáng có. Chắc chắn trận ngày mai mọi người sẽ thi đấu rất quyết tâm".


Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik ca ngợi U.23 UAE cực hay, nhưng U.23 Việt Nam sẽ chiến thắng

HLV Kim Sang-sik ca ngợi U.23 UAE cực hay, nhưng U.23 Việt Nam sẽ chiến thắng

Chiều 15.1, trong buổi họp báo trước trận tứ kết giữa đội U.23 Việt Nam và UAE, HLV Kim Sang-sik đã cực kỳ tự tin.

Bốc thăm AFF Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam dễ gặp Indonesia ở bảng 'tử thần'?

U.23 Việt Nam phải 'khóa' dàn sao gốc Phi: Sẽ hạ đẹp UAE, thẳng tiến bán kết

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 châu Á Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận