Đội trưởng Văn Khang thấm thía nỗi đau từ quá khứ, U.23 Việt Nam quyết hạ gục UAE

Chiều 15.1 (giờ Việt Nam), đội trưởng Khuất Văn Khang cùng HLV Kim Sang-sik tham dự buổi họp báo trước trận tứ kết. Số 11 của đội U.23 Việt Nam chia sẻ: "Đây là lần thứ 3 tôi được tham gia VCK U.23 châu Á, cũng là lần thứ 3 cùng toàn đội vào tứ kết. Chúng tôi phải rất cố gắng để tiến sâu hơn. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt để làm được điều đó. Trận ngày mai sẽ đáng xem".

Văn Khang chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho toàn đội để giúp đội U.23 Việt Nam có kết quả tốt ẢNH: CMH

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel nói thêm: "Đội U.23 Việt Nam đã có các buổi họp chiến thuật, xem video để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Toàn đội luôn bảo ban, động viên nhau, cố gắng thi đấu tốt, tuân thủ chỉ đạo HLV để mang vinh quang về cho đất nước. UAE là đội bóng mạnh, sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Màn trình diễn ngày mai sẽ là câu trả lời tốt nhất cho sự chuẩn bị của U.23 Việt Nam".

Ở VCK U.23 châu Á 2022 và 2024, đội U.23 Việt Nam đều vào đến tứ kết và dừng bước trước các đại diện Tây Á. Văn Khang cùng các đồng đội lần lượt gục ngã trước Iraq và Ả Rập Xê Út dù đã chơi khá ấn tượng. Lần này, cầu thủ sinh năm 2003 quyết tâm không mắc các sai lầm như ở 2 trận tứ kết trước đó: "U.23 Việt Nam đã thua khá đáng tiếc khi mắc những sai lầm. Tôi thi đấu ở cả 2 trận đó và phải rút kinh nghiệm. Các cầu thủ phải tập trung, hạn chế sai lầm không đáng có. Chắc chắn trận ngày mai mọi người sẽ thi đấu rất quyết tâm".



