Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik ca ngợi U.23 UAE cực hay, nhưng U.23 Việt Nam sẽ chiến thắng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
15/01/2026 15:49 GMT+7

Chiều 15.1, trong buổi họp báo trước trận tứ kết giữa đội U.23 Việt Nam và UAE, HLV Kim Sang-sik đã cực kỳ tự tin.

"U.23 Việt Nam phải chuẩn bị kỹ càng"

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả cầu thủ U.23 Việt Nam vì đã nỗ lực hết mình để giành vé vào tứ kết. Trận đấu ngày mai với UAE sẽ không dễ dàng khi năng lực cầu thủ đối phương là rất cao. Vì thế, chúng tôi sẽ cần phải chuẩn bị kỹ càng. Hãy chờ đợi chúng tôi thể hiện được gì trong trận tứ kết sắp tới. 

UAE là đội bóng rất hay, giàu tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật. Tuy nhiên, đội U.23 Việt Nam có tinh thần tập thể, được tổ chức tốt, có sự chuẩn bị kỹ càng. Chúng tôi cũng có hơn đối thủ 1 ngày nghỉ để hồi phục. Chúng tôi đã giành 9 điểm sau 3 trận. Tôi tin rằng chúng tôi đã chứng minh được rằng bóng đá Đông Nam Á cũng đủ sức cạnh tranh. Tuy nhiên, giải đấu vẫn còn tiếp diễn. Chúng tôi vẫn cần phải chuẩn bị tốt cho trận đấu sắp tới. Thành thật mà nói, tôi vẫn đang rất khát khao". 

HLV Kim Sang-sik nói thêm về tình trạng của Đình Bắc, Văn Thuận, 2 cầu thủ phải tập riêng vào tối 14.1 (giờ Việt Nam): "Tôi không thể tiết lộ ngay bây giờ. Chúng tôi cần kiểm tra tình trạng của các cầu thủ kỹ càng trước khi ra quyết định chọn 11 cầu thủ đá chính trong trận ngày mai".

HLV Kim Sang-sik ca ngợi U.23 UAE cực hay, nhưng U.23 Việt Nam sẽ chiến thắng- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik

ẢNH: TED TRẦN

HLV Kim Sang-sik nói thêm: "Số 16 của UAE là một tiền đạo rất nguy hiểm. Các cầu thủ phòng ngự của chúng tôi cần phải tập trung ngăn chặn cậu ta. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần để ý đến cầu thủ số 10 nữa, rất nhanh nhẹn, khéo léo, nguy hiểm. Chúng tôi cũng đã phân tích điểm mạnh, điểm yếu của UAE và hy vọng sẽ ngăn chặn được họ".

Trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và UAE diễn ra vào 22 giờ 30 ngày 16.1. 

U.23 Việt Nam uae Kim Sang-sik U.23 châu Á
