Báo Hàn Quốc: Hiện tượng kỳ diệu mang tên U.23 Việt Nam và trật tự mới của bóng đá châu Á

Bóng đá châu Á đảo chiều: Khi các ông lớn chững lại

Kyunghyang Shinmun - tờ báo lớn và lâu đời tại Hàn Quốc đã có bài phân tích sâu về những gì đang diễn ra ở giải U.23 châu Á 2026 - vốn được xem như “bản xem trước” của Á vận hội - đang chứng kiến sự đảo chiều đáng kể về cán cân quyền lực. Bóng đá trẻ Hàn Quốc không còn duy trì được ưu thế tuyệt đối và nhiều đội bóng mạnh truyền thống của châu Á lại rơi vào khủng hoảng phong độ trong khi những thế lực mới nổi như U.23 Việt Nam đang khiến cả giải đấu ngỡ ngàng.

Báo chí Hàn Quốc tự hào vì những HLV người Hàn như ông Kim, ông Park đã và đang giúp bóng đá Đông Nam Á tiến bộ nhanh chóng ẢNH: TED TRẦN

Các đại diện Trung Đông như Ả Rập Xê Út, Iran, Qatar hay Iraq lần lượt gây thất vọng. Đội U.23 Ả Rập Xê Út - nhà vô địch giải năm 2022 và là chủ nhà - bị loại ngay từ vòng bảng sau thất bại 0-1 trước U.23 Việt Nam. Iran không thắng trận nào, Qatar thua cả 3 trận vòng bảng, và Iraq cũng bị loại ở lượt cuối.

Báo Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân quan trọng nằm ở việc nhiều đội Trung Đông chủ động sử dụng lực lượng U.21 để hướng đến Olympic sau 2 năm, làm suy giảm sức cạnh tranh tức thì. Ngược lại, phần còn lại của châu Á đầu tư nghiêm túc cho lứa U.23, khiến mặt bằng trình độ được kéo lên rõ rệt và tạo ra những kết quả vượt ngoài dự đoán.

HLV Kim Sang-sik: 'U.23 Việt Nam có lợi thế trước tứ kết gặp U.23 UAE'

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của U.23 Việt Nam

Trong bức tranh đó, U.23 Việt Nam được báo Hàn Quốc xem là “hiện tượng tiêu biểu”, "hiện tượng kỳ diệu" của trật tự mới đang hình thành. Việc toàn thắng vòng bảng và trực tiếp đánh bại chủ nhà Ả Rập Xê Út được nhìn nhận không phải là cú sốc nhất thời, mà là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn từ nhiều năm trước, đặc biệt từ giai đoạn đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Highlight U.23 Hàn Quốc 0-2 U.23 Uzbekistan: Đội 'chiếu dưới' gây sốc

Bài viết của Kyunghyang Shinmun nhấn mạnh rằng không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia Đông Nam Á - nơi các HLV Hàn Quốc làm việc ngày càng nhiều - đã mạnh dạn đưa cầu thủ trẻ từ 21 tuổi lên cọ xát ở đội tuyển quốc gia. Việc sớm được thi đấu ở cấp độ cao giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, qua đó nâng cao đáng kể tính cạnh tranh tại các giải trẻ châu lục.

Ở chiều ngược lại, bóng đá trẻ Hàn Quốc cũng chịu tác động rõ rệt từ sự “bình quân hóa” của bóng đá châu Á. Trận thua 0-2 trước Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng cho thấy lợi thế truyền thống không còn đủ để tạo ra khác biệt. Theo báo Hàn Quốc, chính sự trỗi dậy của những đội như U.23 Việt Nam đang khiến cuộc đua tại châu Á trở nên khốc liệt hơn, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho tham vọng bảo vệ vị thế của các cường quốc cũ trong những kỳ Á vận hội sắp tới.

Trung Kiên của U.23 Việt Nam đang là thủ môn hay nhất nhì giải

Trang Nate Sports (Hàn Quốc) cũng cho rằng U.23 Việt Nam đã tạo ra “cú sốc lớn” tại VCK U.23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng vòng bảng, tự mở ra nhánh đấu thuận lợi. Trong khi đó, U.23 Hàn Quốc lại rơi vào tình thế căng thẳng, phải tính toán từng kịch bản đi tiếp. Bóng đá Hàn Quốc đang gây thất vọng ở giải đấu này, còn U.23 Việt Nam - dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik - lại nổi lên như hình mẫu thành công. Thậm chí, Nate Sports dẫn lại quan điểm đang lan truyền trong dư luận Hàn Quốc rằng các HLV Hàn Quốc khi làm việc ở nước ngoài đang đạt được thành công rõ rệt hơn so với chính các đội bóng trong nước.