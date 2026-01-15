Dáng dấp 'ông lớn' ở U.23 Việt Nam

B ẢN NÂNG CẤP CỦA U.23 VN

HLV Alexandre Polking của CLB Công an Hà Nội chia sẻ với PV Thanh Niên rằng U.23 VN chơi như đội tốp đầu châu Á. Khả năng làm chủ thế trận của thầy trò HLV Kim Sang-sik được cải thiện rõ rệt. Ở hiệp 1 trận gặp Jordan, Văn Khang và đồng đội tung đòn phủ đầu với những đợt tấn công mạnh mẽ, trực diện, ghi được 2 bàn thắng. 45 phút còn lại, chúng ta phòng ngự khu vực đầy bản lĩnh và cũng sẵn sàng thực hiện các tình huống phản công sắc sảo. Đến cuộc đối đầu Kyrgyzstan rồi Ả Rập Xê Út, đội U.23 VN biết lùi về phòng ngự hoặc dâng cao tấn công hợp lý, tùy thời điểm trận đấu. Nhìn chung, ngay cả khi buộc phải chơi co cụm, U.23 VN cũng thực hiện rất chủ động.

Đội U.23 VN chơi bóng với sự tự tin cao độ ẢNH: TED TRẦN TV

Sự đáng sợ của U.23 VN còn nằm ở tính hiệu quả. Theo thống kê của AFC, "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng lên tới 24%, con số cao nhất giải đấu (bằng Nhật Bản, Li Băng). Điều này cho thấy các học trò ông Kim không cần quá nhiều cú dứt điểm để hạ đối thủ. Ngoài ra, các mảng miếng tấn công cũng được nâng cấp rõ rệt, không chỉ dựa vào tình huống cố định mà còn là những pha phối hợp nhỏ ở nách trung lộ rồi bất ngờ triển khai xuống đáy biên một cách bài bản.

S ỨC MẠNH TẬP THỂ

Một trong những điểm tựa giúp HLV Kim Sang-sik tự tin xoay tua chính là khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và dự bị gần như không đáng kể. Trong trận gặp Ả Rập Xê Út, ông Kim mạnh dạn sử dụng bộ ba Lê Viktor - Ngọc Mỹ - Công Phương, những người trước đó chưa ra sân phút nào. Ngọc Mỹ trong lần đầu đá chính không chỉ chơi xông xáo mà còn để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Đình Bắc lập công.

Chưa dừng lại ở đó, những cái tên vào sân từ băng ghế dự bị như Quốc Cường, Văn Hà hay Đức Anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt là Quốc Cường, tiền vệ của CLB Công an TP.HCM luôn chơi tốt mỗi khi được tung vào sân. Anh cầm bóng, xoay xở đầy tự tin và suýt chút nữa đã có một siêu phẩm trong trận gặp Jordan. Việc HLV Kim Sang-sik đã sử dụng tới 21/23 cầu thủ (ngoại trừ 2 thủ môn dự bị) cho thấy chiều sâu đội hình của U.23 VN. Lúc này, ai cũng có thể vào sân và trở thành người định đoạt trận đấu.

Sự tiến bộ vượt bậc của U.23 VN nằm ở khía cạnh tâm lý. Ở trận gặp Ả Rập Xê Út, dù bị đối phương pressing quyết liệt ngay bên phần sân nhà, các cầu thủ vẫn bình tĩnh phối hợp nhóm nhỏ thay vì phá bóng bừa bãi. Ngay cả khi có những đường chuyền hỏng khiến thủ môn Trung Kiên phải đối mặt với nguy hiểm, toàn đội vẫn kiên định với lối chơi ban bật ngắn, càng đá càng hay và đầy cảm hứng.

Sự tự tin đó được xây dựng trên một "trục dọc" cực kỳ vững chắc. Thủ môn Trung Kiên đang có một giải đấu xuất sắc với những pha cứu thua xuất thần. Phía trên anh là trung vệ Hiểu Minh lì lợm, tiền vệ Thái Sơn điều tiết nhịp độ bền bỉ và tiền đạo Đình Bắc sắc lẹm. Không phải ngẫu nhiên mà trong 3 trận vòng bảng, U.23 VN có tới 3 cái tên khác nhau đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" rải đều ở cả 3 tuyến: Hiểu Minh, Thái Sơn và Đình Bắc.

Còn hơi sớm để nói về việc lứa U.23 này có làm được điều mà Công Phượng, Xuân Trường… đã đạt được vào năm 2018 hay không. Nhưng nếu tiến sâu hơn, có lẽ người hâm mộ hay giới truyền thông sẽ không cần phải dùng đến những cụm từ như "kỳ tích, cổ tích, giấc mơ"… bởi các học trò HLV Kim Sang-sik đang rất trưởng thành.