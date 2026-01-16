UAE thường bại trận trong các chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam, tất cả đều có lý do

"Nạn nhân" của các đội tuyển Việt Nam

Tính về số lượng, các đội tuyển UAE có số chiến thắng áp đảo trước các đội tuyển Việt Nam. Nhưng trong những thời điểm nhất định, các đội tuyển Việt Nam luôn có những trận đấu đặc biệt hay trước các đại diện của bóng đá UAE.

Thầy và trò HLV Kim Sang-sik có thể tham khảo những chiến thắng của bóng đá Việt Nam trước UAE trong quá khứ, trước khi đá trận tứ kết đêm nay Ảnh: VFF

Tại Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cực nặng với các đối thủ Nhật Bản, Qatar và UAE. Chúng ta chỉ thắng được 1 trận duy nhất ở bảng đấu này, đó là chiến thắng 2-0 trước UAE trên sân Mỹ Đình. Những người ghi bàn cho đội bóng của HLV người Áo Alfred Riedl năm đó là Huỳnh Quang Thanh và Lê Công Vinh.

Và chiến thắng duy nhất ở vòng bảng giải đấu năm đó (cùng với trận hòa 1-1 với Qatar), giúp đội tuyển Việt Nam vào tứ kết giải vô địch châu Á. Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có đại diện lọt vào tứ kết Asian Cup.

Cầu thủ U.23 Việt Nam giàu kinh nghiệm đối đầu với các đại diện của bóng đá Tây Á Ảnh: TED Trần

Cần biết rằng thời điểm năm 2007 trở về trước, bóng đá Việt Nam khá xa lạ với các vòng chung kết (VCK) bóng đá châu lục. Khi đó, chúng ta hiếm khi lọt vào VCK các giải bóng đá châu Á ở các cấp độ khác nhau, chứ chưa nói gì đến việc lọt vào tứ kết. Thành ra, trận thắng UAE năm 2007, rồi sau đó là suất dự vòng knock-out Asian Cup của đội tuyển Việt Nam được xem là cơn địa chấn của bóng đá châu Á.

12 năm sau ngày đó, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo lại có thêm 1 chiến thắng để đời trước đội tuyển UAE. Đó là trận thắng 1-0 trong trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, trên sân Mỹ Đình vào ngày 14.11.2019. Tiến Linh là người ghi bàn duy nhất trong trận đấu này. Trận thắng UAE là khởi nguồn cho việc đội tuyển Việt Nam giành vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta đi xa đến vậy ở 1 kỳ vòng loại World Cup.

Giữa 2 cột mốc kể trên, bóng đá Việt Nam có thêm 1 trận hòa như thắng trước đại diện của UAE. Đó là trận hòa 1-1 của đội tuyển U.20 Việt Nam trước đội tuyển U.20 UAE, tại vòng bảng giải U.20 châu Á năm 2016, tại Bahrain. Trận hòa này trực tiếp loại U.20 UAE khỏi giải đấu, còn U.20 Việt Nam giành quyền vào tứ kết. Sau đó, đội bóng trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn thắng tiếp chủ nhà Bahrain (1-0) ở tứ kết, giành vé vào bán kết và giành quyền dự VCK World Cup U.20 năm 2017. Đấy là lần đầu tiên và duy nhất, tính đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam có suất dự VCK World Cup U.20.

Những điểm yếu rõ rệt của cầu thủ UAE

Việc bóng đá UAE mạnh hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn thua các đội tuyển Việt Nam trong những trận cầu rất quan trọng, đều có lý do. Cầu thủ UAE nói chung hơn cầu thủ Việt Nam về tốc độ, thể hình, thể lực, nhưng họ lại kém chúng ta về ý thức tổ chức kỷ luật, thua ở yếu tố tâm lý.

Bóng đá UAE có những điểm yếu rõ rệt về kỷ luật chiến thuật, về tâm lý mà U.23 Việt Nam có thể khai thác

Mỗi khi đạt trạng thái hưng phấn, cầu thủ UAE chơi rất hứng khởi, đẹp mắt. Nhưng ngược lại, nếu bị đặt vào tình cảnh bất lợi, mỗi khi diễn biến trận đấu diễn ra không như ý, cầu thủ UAE dễ mất bình tĩnh, đội hình của họ thường tự rối loạn, các cầu thủ UAE gần như mất khả năng kết dính với đồng đội, sa vào việc thi đấu cá nhân.

Các thế hệ cầu thủ và HLV Việt Nam, nếu biết khai thác đúng nhược điểm này của đối thủ, nếu đủ tỉnh táo và đủ kinh nghiệm, có thể buộc các đại diện của bóng đá UAE lộ ra những nhược điểm kể trên, để chúng ta khai thác.

Đội tuyển U.23 Việt Nam hiện nay của HLV Kim Sang-sik hội tụ đầy đủ những yếu tố kể trên. Chúng ta vừa vượt qua 1 đội tuyển có những tính chất tương tự như U.23 UAE là U.23 Ả Rập Xê Út cách đây vài ngày. Thế nên, chúng ta hoàn toàn tự tin sẽ tiếp tục đánh bại U.23 UAE, ở trận tứ kết diễn ra đêm nay, theo phương pháp ấy.