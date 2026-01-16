Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam tự tin bảo vệ chức vô địch AFF Cup

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
16/01/2026 07:47 GMT+7

Đội tuyển VN tự tin bảo vệ chức vô địch AFF Cup khi rơi vào bảng đấu khá nhẹ, cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu giữa Brunei - Đông Timor.

Chiều qua 15.1, lễ bốc thăm vòng bảng ASEAN Championship (AFF Cup) 2026 diễn ra tại Jakarta đã đặt đội tuyển VN - nhà đương kim vô địch - nằm bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và đội tuyển thắng trong cặp đấu giữa Brunei - Đông Timor. 

Bảng B gồm á quân Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Đối thủ lớn nhất của chúng ta ở bảng A là Indonesia. Nhiều khả năng đội bóng xứ vạn đảo sẽ có đầy đủ binh hùng, tướng mạnh vì AFF Cup 2026 diễn ra lúc các giải VĐQG châu Âu đã kết thúc giúp Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) dễ thuyết phục các CLB nhả quân hơn. Singapore và Campuchia đang tiến bộ sẽ đóng vai trò "ngựa ô" hòng phá bĩnh, ngáng chân các ông lớn.

Đội tuyển Việt Nam tự tin bảo vệ chức vô địch AFF Cup - Ảnh 1.

Cầu thủ U.23 VN (trái) đang trưởng thành sẽ giúp đội tuyển VN mạnh lên

ảnh: Nhật Thịnh

Bình luận viên Tạ Biên Cương nhận định: "Nhìn vào vòng bảng, tôi thấy lá thăm rất đẹp cho trận đại chiến giữa VN và Indonesia. Indonesia sẽ là đối trọng lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ở AFF Cup 2024, Indonesia phân tán lực lượng cho vòng loại World Cup nên bị loại từ vòng bảng. Bảng A tương đối thuận lợi cho chúng ta khi chỉ có Indonesia là đối thủ xứng tầm, cửa vào bán kết rất sáng rồi. Còn một khi đã đến vòng knock-out thì gặp ai ở bảng B cũng như nhau".

Đội tuyển Việt Nam tự tin bảo vệ chức vô địch AFF Cup - Ảnh 2.

Ảnh: VFF

Bình luận viên Tạ Biên Cương cho rằng AFF Cup 2026 sẽ vẫn rất thách thức, nhưng cũng là lúc để thầy trò ông Kim bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Ông bày tỏ: "Phía trước chúng ta sẽ là 6 tháng với nhiều biến số, chưa biết Malaysia sẽ thế nào, Indonesia lột xác ra sao, Thái Lan có lực lượng mạnh nhất hay không, nhưng chắc chắn đội tuyển VN sẽ quyết tâm để bảo vệ chức vô địch. Ở thời điểm đá AFF Cup, đội tuyển VN đang ở giai đoạn rất đẹp, hội tụ đủ 3 yếu tố: ngoại binh nhập tịch chất lượng, cầu thủ U.23 VN đang trưởng thành và HLV Kim Sang-sik giỏi tài thao lược. Việc cầu thủ U.23 VN dần cạnh tranh các vị trí quan trọng ở đội tuyển VN sẽ tăng thêm sức trẻ để đội tuyển có đầy đủ yếu tố bảo vệ thành công chức vô địch".

AFF Cup 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8.2026. Lịch thi đấu vòng bảng cụ thể của đội tuyển VN như sau: Ngày 24.7: VN gặp Brunei/Timor Leste (sân khách); ngày 30.7: VN gặp Singapore (sân nhà); ngày 3.8: VN gặp Indonesia (sân khách); ngày 7.8: VN gặp Campuchia (sân nhà).

Về kết quả bốc thăm AFF Cup 2026, truyền thông Indonesia nhận định rằng đội bóng xứ sở vạn đảo đã tránh được 'bảng tử thần', khi chung mâm với đương kim vô địch Việt Nam.

