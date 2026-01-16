U.23 Việt Nam đủ hỏa lực kiểm tỏa dàn nhập tịch siêu mạnh, U.23 UAE nguy cơ bị loại

Những bài học "xương máu" của bóng đá Việt Nam

Sức mạnh của đội tuyển U.23 UAE tại giải U.23 châu Á 2026 phụ thuộc rất lớn vào các cầu thủ nhập tịch. Họ gồm trung vệ Leonard Amesimeku (gốc Ghana, cao 1,86 m), tiền vệ cánh trái Solomon Sosu (gốc Ghana, cao 1,74 m), hậu vệ cánh trái Richard Akonnor (gốc Ghana, 1,85 m), tiền đạo Junior Salif Ndiaye (gốc Pháp, 1,83 m), tiền vệ cánh phải Hazem Mohammad Abdullah (gốc Jordan, 1,80 m).

U.23 UAE (áo trắng) có những cầu thủ nhập cao lớn, mạnh mẽ, giàu tốc độ Ảnh: AFC

Những cầu thủ này cao lớn, có ưu thế lớn về tốc độ và sức mạnh, khả năng tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu các đại diện của bóng đá Việt Nam chạm trán những đội bóng sử dụng nhập tịch. Ngay ở khu vực Đông Nam Á, các đội tuyển Việt Nam cũng vài lần thi đấu với các đội bóng được xây dựng dựa trên các cầu thủ nhập tịch, như Indonesia và Malaysia.

Trận đấu gần nhất với đội bóng dùng rất nhiều cầu thủ nhập tịch là đội tuyển Malaysia, hồi tháng 6.2025, tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam thua 0-4. Nhưng cũng từ trận thua đấy, bóng đá Việt Nam rút ra không ít bài học quý.

Cựu HLV đội tuyển U.23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn, từng nhận xét thẳng thắn về những sai lầm mà chúng ta mắc phải trong trận thua Malaysia nói trên: "Tôi cho rằng trước đội tuyển Malaysia ngày hôm đó, đội tuyển Việt Nam bố trí nhân sự không phù hợp. Thứ nhất, dù biết trước đối thủ có những cầu thủ đến từ châu Âu và Nam Mỹ cao to, mạnh mẽ, nhưng chúng ta lại sử dụng hàng thủ quá bất lợi về mặt thể hình, lớn tuổi, khiến cho khả năng tranh chấp của các hậu vệ thua thiệt hoàn toàn trước đối phương.

Hàng thủ của U.23 Việt Nam lúc này có những cầu thủ sở hữu thể hình khá, tranh chấp giỏi Ảnh: TED Trần

Thứ nhì, cũng trong trận đấu ấy, chúng ta sử dụng những cầu thủ nhỏ bé, không giỏi tì đè ở tuyến trên là Châu Ngọc Quang và Nguyễn Hai Long, khiến cho tuyến trên hầu như không thể giữ được bóng mỗi lần các hậu vệ và tiền vệ đưa bóng lên trên. Tuyến trên không giữ được bóng, áp lực dồn ngược lại với hàng thủ, do đối thủ thoải mái đẩy cao đội hình ép sân liên tục".

Cùng quan điểm với HLV Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm chia sẻ về các thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026: "Dưới thời HLV Troussier, ông ấy sử dụng quá ít các trung vệ cao to, có khả năng tranh chấp và chống bóng bổng giỏi. Điều này càng lộ ra sự chênh lệch về khoảng cách hình thể của hàng thủ đội Việt Nam với dàn cầu thủ gốc Hà Lan của Indonesia. Vả lại, thời ông Troussier, chúng ta chưa làm tốt khâu tổ chức các tình huống cố định, cả trong tấn công lẫn trong phòng ngự".

Điểm yếu của quá khứ thành điểm mạnh ở hiện tại

Những nhược điểm vừa nêu, đều đã được U.23 Việt Nam học thuộc lòng tại giải U.23 châu Á 2026. Hàng thủ của U.23 Việt Nam hiện nay không thiếu trung vệ có thể hình đẹp, gồm Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m), khi cần có thể tăng cường thêm Lê Văn Hà (1,84 m) từ băng ghế dự bị. Thậm chí tiền vệ trung tâm Nguyễn Công Phương (1,78 m) cũng có thể được sử dụng để tạo nên hàng thủ nhiều tầng, khi chúng ta quyết tâm bảo vệ tuyến dưới. Họ mạnh mẽ trong các pha tranh chấp tay đôi, chống bóng bổng giỏi, đủ sức phong tỏa các ngôi sao nhập tịch của đối phương.

U.23 Việt Nam là đội bóng được tổ chức rất tốt Ảnh: TED Trần

Trên hàng tiền đạo, trong tay HLV Kim Sang-sik có Nguyễn Đình Bắc (1,80 m), Nguyễn Ngọc Mỹ (1,77 m) giàu thể lực, thể hình khá, giữ bóng tốt, sẵn sàng tạo áp lực cho đối thủ ngay từ phần sân bên kia. Một khi những tiền đạo này đuổi theo bóng, gây áp lực cho đối phương ngay từ khu cấm địa đối diện, đối thủ không thể nào dâng cao đội hình, ép sân chúng ta toàn diện.

Và ở khả năng tổ chức các tình huống cố định, cả trong tấn công lẫn phòng ngự, U.23 Việt Nam hiện tại được đánh giá nằm trong nhóm dẫn đầu giải U.23 châu Á 2026. Với dàn cầu thủ có thể hình phù hợp, dẻo dai, giàu quyết tâm, được tổ chức tốt, U.23 Việt Nam vào lúc sẵn sàng đối đầu với dàn cầu thủ nhập tịch của U.23 UAE.