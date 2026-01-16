Cầu thủ UAE đi tập muộn, có vẻ thiếu tập trung trước tứ kết đấu U.23 Việt Nam

HLV UAE quyết tâm thắng U.23 Việt Nam nhưng cầu thủ lại dấu hiệu uể oải

Chiều 15.1, U.23 UAE có buổi tập chính thức duy nhất hướng tới trận tứ kết gặp U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026. Tuy nhiên, đại diện Tây Á không tuân thủ đúng khung thời gian theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Theo lịch, U.23 UAE phải ra sân tập lúc 16 giờ. Dù vậy, phải tới gần 16 giờ 30 phút, đội bóng này mới xuất hiện trên sân. Sau đó, U.23 UAE tiếp tục xin AFC cho phép bắt đầu muộn thêm 5 phút với lý do đón một vị khách VIP tới động viên tinh thần toàn đội.

Các cầu thủ U.23 UAE có thể hình cao lớn

Không chỉ ra sân muộn, hình ảnh trong buổi tập của U.23 UAE cũng gây chú ý khi một số cầu thủ di chuyển chậm chạp, thiếu sự khẩn trương cần thiết. Có cầu thủ còn mang dép lê từ khách sạn ra sân tập, thay vì chuẩn bị giày thi đấu từ sớm. Trợ lý huấn luyện của đội nhiều lần phải thổi còi, thúc giục các cầu thủ nhanh chóng vào bài tập.

Đội đến muộn hơn lịch trình 30 phút, có cầu thủ còn đi dép của khách sạn

Trước đó, U.23 UAE thi đấu lượt cuối vòng bảng muộn hơn U.23 Việt Nam 1 ngày. Sau khi giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng B bằng trận hòa vất vả trước U.23 Syria, ban huấn luyện U.23 UAE đã hủy buổi tập ngày 14.1 để các cầu thủ ưu tiên hồi phục thể lực.

Trong buổi họp báo ngày 15.1, HLV Marcelo Broli thừa nhận đối thủ rất mạnh, đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống phạt góc, nhưng khẳng định công tác chuẩn bị của U.23 UAE vẫn được thực hiện nghiêm túc. “Việt Nam mạnh và đặc biệt lợi hại ở phạt góc, nhưng công tác chuẩn bị của chúng tôi vẫn như khi đối đầu với bất kỳ đối thủ mạnh nào”, ông Broli nói.

Trong khi đó, chiều 15.1, U.23 Việt Nam đã tập luyện rất nghiêm túc để chuẩn bị cho trận tứ kết. HLV Kim Sang-sik cũng động viên tinh thần các học trò và dặn dò toàn đội phải vượt qua nỗi đau thể chất để chiến thắng trận tứ kết.

HLV Kim Sang Sik động viên, khích lệ tinh thần các cầu thủ trong buổi tập chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U.23 UAE

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 16.1 trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal (Ả Rập Xê Út).