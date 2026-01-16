'Ông vua thẻ phạt' đã tới sân, sẵn sàng điều hành ‘mượt’ tứ kết U.23 Việt Nam đại chiến UAE

"Vua thẻ phạt" và những con số đáng chú ý

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Heidari Payam sẽ là người cầm còi chính ở trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE tại VCK U.23 châu Á 2026. Đây không phải là cái tên xa lạ với thầy trò HLV Kim Sang-sik, khi vị trọng tài người Iran từng bắt chính trận U.23 Việt Nam thắng U.23 Kyrgyzstan 2-1 ở vòng bảng.

Ở phòng VAR, AFC phân công trọng tài người Singapore Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari làm nhiệm vụ điều hành. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ 2 tại giải đấu năm nay ông Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari làm việc ở một trận đấu có sự góp mặt của U.23 Việt Nam, tương tự trọng tài chính Heidari Payam. Hỗ trợ cho vị trọng tài người Singapore trong tổ VAR là ông Jumpei (Nhật Bản).

Trọng tài Heidari Payam (bìa trái) nổi tiếng nghiêm khắc. Trọng tài người Singapore Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (đứng giữa) điều hành phòng VAR

Sinh năm 1987, Heidari Payam bắt đầu sự nghiệp trọng tài từ năm 2014 và chỉ sau 1 năm đã được công nhận là trọng tài FIFA. Ông hiện là gương mặt quen thuộc tại giải vô địch quốc gia Iran, đồng thời thường xuyên được AFC phân công làm nhiệm vụ ở các giải đấu lớn cấp châu lục như AFC Champions League cũng như các giải trẻ U.20, U.23 châu Á.

Theo thống kê từ Sofascore, tính đến thời điểm hiện tại, trọng tài Heidari Payam đã bắt chính 221 trận đấu trong sự nghiệp, rút ra tổng cộng 850 thẻ vàng và 53 thẻ đỏ. Bên cạnh đó, trọng tài người Iran cũng có tần suất thổi phạt đền khá cao với 61 lần chỉ tay vào chấm 11 m.

‘HLV Kim Sang-sik là cỗ máy chiến thắng, U.23 Việt Nam rộng cửa vào chung kết’

Lần thứ hai bắt chính trận có U.23 Việt Nam

Ở trận đấu vòng bảng giữa U.23 Việt Nam và U.23 Kyrgyzstan, ông Heidari Payam từng cho U.23 Việt Nam hưởng phạt đền, góp phần giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik có bàn mở tỷ số. Phong cách điều hành cứng rắn, đề cao kỷ luật khiến ông nhiều lần được truyền thông châu Á gọi là "vua thẻ phạt", đặc biệt mạnh tay với các tình huống phạm lỗi chiến thuật, tiểu xảo hoặc phản ứng với trọng tài.

Đây là lần thứ hai trọng tài Heidari Payam bắt chính 1 trận của U.23 Việt Nam

Hỗ trợ cho trọng tài chính Heidari Payam sẽ là 2 trợ lý đồng hương Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi. Trọng tài thứ tư là Faisal Sulaiman A. Albalawi (Ả Rập Xê Út).

Vài tiếng trước giờ bóng lăn, mọi công tác tổ chức tại sân Prince Abdullah Al-Faisal (Ả Rập Xê Út) đã hoàn tất, trong khi người hâm mộ ở quê nhà cũng đã sẵn sàng ủng hộ, cổ vũ U.23 Việt Nam vượt qua thử thách tiếp theo mang tên U.23 UAE.