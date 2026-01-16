Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.1.2026

Những công trình đưa TP.HCM thành siêu đô thị quốc tế

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Huỳnh Đảm thực hiện nghi thức động thổ Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc Ảnh: Đình Sơn

Hôm qua (15.1) ghi dấu mốc lịch sử của ngành đô thị TP.HCM khi đồng loạt khởi công, động thổ 4 siêu dự án trọng điểm với tổng quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Các công trình không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng mà còn chào đón vận hội mới đưa TP.HCM tiến thẳng tới mục tiêu thành siêu đô thị đẳng cấp quốc tế. (Trang 4-5)

Tứ kết VCK U.23 châu Á 2026 (22 giờ 30 hôm nay 16.1): U.23 VN đủ sức đánh bại UAE

U.23 VN đang được đánh giá rất cao nhưng cũng cần cẩn trọng ẢNH: TED TRẦN

Trong quá khứ, các lứa U.23 Việt Nam chưa bao giờ đánh bại UAE, nhưng ở cuộc tái đấu tại tứ kết VCK U.23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẵn sàng tạo ra sự khác biệt. (Trang 20)

Iran tìm cách tháo ngòi xung đột

Cảnh sát Iran tại Tehran ngày 14.1.2026 Ảnh: REUTERS

Các quan chức Iran tuyên bố không hành quyết người biểu tình và khẳng định sẵn sàng đối thoại ngoại giao sau khi Mỹ đe dọa can thiệp quân sự. (Trang 23)