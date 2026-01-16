Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
16/01/2026 05:00 GMT+7

Tin tức Những công trình đưa TP.HCM thành siêu đô thị quốc tế, Tứ kết VCK U.23 châu Á 2026 (22 giờ 30 hôm nay 16.1): U.23 VN đủ sức đánh bại UAE, Iran tìm cách tháo ngòi xung đột… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 16.1.2026.

Những công trình đưa TP.HCM thành siêu đô thị quốc tế

U.23 Việt Nam sẵn sàng tạo nên kỳ tích tại Tứ kết VCK U.23 Châu Á 2026 - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Huỳnh Đảm thực hiện nghi thức động thổ Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc

Ảnh: Đình Sơn

Hôm qua (15.1) ghi dấu mốc lịch sử của ngành đô thị TP.HCM khi đồng loạt khởi công, động thổ 4 siêu dự án trọng điểm với tổng quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Các công trình không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng mà còn chào đón vận hội mới đưa TP.HCM tiến thẳng tới mục tiêu thành siêu đô thị đẳng cấp quốc tế. (Trang 4-5)

Tứ kết VCK U.23 châu Á 2026 (22 giờ 30 hôm nay 16.1): U.23 VN đủ sức đánh bại UAE

U.23 Việt Nam sẵn sàng tạo nên kỳ tích tại Tứ kết VCK U.23 Châu Á 2026 - Ảnh 2.

U.23 VN đang được đánh giá rất cao nhưng cũng cần cẩn trọng

ẢNH: TED TRẦN

Trong quá khứ, các lứa U.23 Việt Nam chưa bao giờ đánh bại UAE, nhưng ở cuộc tái đấu tại tứ kết VCK U.23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẵn sàng tạo ra sự khác biệt. (Trang 20)

Iran tìm cách tháo ngòi xung đột

U.23 Việt Nam sẵn sàng tạo nên kỳ tích tại Tứ kết VCK U.23 Châu Á 2026 - Ảnh 3.

Cảnh sát Iran tại Tehran ngày 14.1.2026

Ảnh: REUTERS

Các quan chức Iran tuyên bố không hành quyết người biểu tình và khẳng định sẵn sàng đối thoại ngoại giao sau khi Mỹ đe dọa can thiệp quân sự. (Trang 23)

