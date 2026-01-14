Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.1.2026

Những cột mốc rực rỡ của U.23 Việt Nam

Dù chặng đường còn lại ở VCK U.23 châu Á 2026 của đội U.23 Việt Nam có kết quả như thế nào đi nữa, màn trình diễn tuyệt vời tại vòng bảng cũng đủ khiến bóng đá châu Á phải nhìn thầy trò HLV Kim Sang-sik với đôi mắt khác.

U.23 Việt Nam đã chơi xuất sắc tại vòng bảng U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Bỏ tổ hợp xét tuyển truyền thống, thí sinh có cần lo lắng?

Năm 2026 nhiều trường ĐH dự kiến điều chỉnh hàng loạt tổ hợp môn xét tuyển, đáng chú ý là việc loại bỏ các tổ hợp môn xét tuyển truyền thống như A00 (toán-lý-hóa), C00 (văn-sử-địa)… Thí sinh có cần lo lắng trước những thay đổi này?

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên chiều qua (13.1) chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến những thay đổi về tổ hợp môn xét tuyển ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nga - Ukraine leo thang đối đầu

Các đợt tấn công dồn dập giữa Nga và Ukraine đang đẩy xung đột lên nấc thang mới, làm nóng nghị trường LHQ và phủ bóng lên những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình của các bên.