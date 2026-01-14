Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
14/01/2026 05:00 GMT+7

Tin tức Những cột mốc rực rỡ của U.23 Việt Nam, Bỏ tổ hợp xét tuyển truyền thống, thí sinh có cần lo lắng?, Nga - Ukraine leo thang đối đầu… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.1.2026.

Những cột mốc rực rỡ của U.23 Việt Nam

Dù chặng đường còn lại ở VCK U.23 châu Á 2026 của đội U.23 Việt Nam có kết quả như thế nào đi nữa, màn trình diễn tuyệt vời tại vòng bảng cũng đủ khiến bóng đá châu Á phải nhìn thầy trò HLV Kim Sang-sik với đôi mắt khác.

Những cột mốc rực rỡ của U.23 Việt Nam tại VCK U . 23 Châu Á 2026 - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam đã chơi xuất sắc tại vòng bảng U.23 châu Á 2026

ẢNH: AFC

Bỏ tổ hợp xét tuyển truyền thống, thí sinh có cần lo lắng?

Năm 2026 nhiều trường ĐH dự kiến điều chỉnh hàng loạt tổ hợp môn xét tuyển, đáng chú ý là việc loại bỏ các tổ hợp môn xét tuyển truyền thống như A00 (toán-lý-hóa), C00 (văn-sử-địa)… Thí sinh có cần lo lắng trước những thay đổi này?

Những cột mốc rực rỡ của U.23 Việt Nam tại VCK U . 23 Châu Á 2026 - Ảnh 2.

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên chiều qua (13.1) chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến những thay đổi về tổ hợp môn xét tuyển

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nga - Ukraine leo thang đối đầu

Các đợt tấn công dồn dập giữa Nga và Ukraine đang đẩy xung đột lên nấc thang mới, làm nóng nghị trường LHQ và phủ bóng lên những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình của các bên.

Những cột mốc rực rỡ của U.23 Việt Nam tại VCK U . 23 Châu Á 2026 - Ảnh 3.

Các tòa nhà dân cư trong thời gian mất điện tại Kyiv ngày 13.1

ẢNH: REUTERS

