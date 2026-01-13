Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.1.2026

Đổi mới sáng tạo sẽ giúp Việt Nam bứt phá tăng trưởng
Để VN tăng trưởng ở mức hai con số khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng đến mục tiêu trở thành nước phát triển, thì việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế là điều không thể chậm trễ.
Vàng xác lập kỷ lục mới
Giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên mức cao kỷ lục 162,5 triệu đồng mỗi lượng khi kim loại quý thế giới đạt mức đỉnh. Lực bán chốt lời trong nước xuất hiện nhưng vẫn không làm giá đi xuống.
Người già và dưỡng lão: Có tiền chưa chắc được vào an dưỡng
VN thuộc nhóm những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, hệ thống viện dưỡng lão vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Kể cả có điều kiện tài chính, không phải bất cứ người già nào cũng đều được nhận vào viện dưỡng lão.
