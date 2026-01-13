Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
13/01/2026 05:33 GMT+7

Tin tức Đổi mới sáng tạo sẽ giúp Việt Nam bứt phá tăng trưởng; Vàng xác lập kỷ lục mới; Người già và dưỡng lão: Có tiền chưa chắc được vào an dưỡng... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 13.1.2026.

Đổi mới sáng tạo sẽ giúp Việt Nam bứt phá tăng trưởng

Để VN tăng trưởng ở mức hai con số khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng đến mục tiêu trở thành nước phát triển, thì việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế là điều không thể chậm trễ.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.1.2026 - Ảnh 1.

Mô hình tăng trưởng kinh tế nên lấy KH-CN làm nòng cốt. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH HyundaiKefi co Việt Nam (TP.Hải Phòng)

ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng xác lập kỷ lục mới

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên mức cao kỷ lục 162,5 triệu đồng mỗi lượng khi kim loại quý thế giới đạt mức đỉnh. Lực bán chốt lời trong nước xuất hiện nhưng vẫn không làm giá đi xuống.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.1.2026 - Ảnh 2.

Giá vàng tăng cao mức kỷ lục

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Người già và dưỡng lão: Có tiền chưa chắc được vào an dưỡng

VN thuộc nhóm những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, hệ thống viện dưỡng lão vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Kể cả có điều kiện tài chính, không phải bất cứ người già nào cũng đều được nhận vào viện dưỡng lão.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.1.2026 - Ảnh 3.

Người cao tuổi sinh hoạt trong Viện dưỡng lão Vườn Lài

ẢNH: DLVL

 

Xem thêm bình luận