Hội đồng Vàng thế giới: 'Giá vàng không lặp lại đà tăng mạnh như 2025'

Theo thông tin Hội đồng Vàng thế giới (WGC) công bố chiều 12.1, năm 2025 chứng kiến đợt tăng giá bất thường, khi giá vàng lập hơn 50 mức đỉnh lịch sử.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng T.Ư toàn cầu của WGC, nhận định, sức bật của vàng trong những năm gần đây không đến từ một yếu tố duy nhất, mà là sự hội tụ giữa bất ổn kinh tế vĩ mô, rủi ro chính sách và nhu cầu chiến lược.

Năm 2026, giá vàng có thể không lặp lại đà tăng mạnh như năm 2025, nhưng các động lực củng cố vai trò của vàng vẫn duy trì vững chắc.

Dự báo, năm 2026, giá vàng khó lặp lại đà tăng mạnh như năm 2025 ẢNH: NGỌC THẮNG

Năm nay, môi trường toàn cầu vẫn bị bao trùm bởi những bất ổn kéo dài, thiếu một hướng đi kinh tế rõ ràng. Tín hiệu tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn tiếp tục không đồng đều, căng thẳng địa chính trị vẫn tác động mạnh đến các thị trường, trong khi tranh luận quanh lạm phát và chính sách tiền tệ chưa ngã ngũ.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến vàng trong năm 2026 là định hướng của chính sách tiền tệ toàn cầu. Đối với vàng, mối tương quan giữa lãi suất danh nghĩa, lạm phát và lãi suất thực là yếu tố then chốt. Ngay cả khi lãi suất chính sách duy trì ở mức cao, vàng vẫn có thể duy trì được sức hấp dẫn nếu lãi suất thực giảm hoặc biến động thất thường.

"Trong lịch sử, vàng đã cho thấy sự bền bỉ trong những giai đoạn niềm tin vào chính sách tiền tệ suy giảm, hoặc khi các ngân hàng T.Ư phải đối mặt với bài toán khó giữa tăng trưởng và kiểm soát lạm phát", ông Shaokai Fan nói.

Nhà đầu tư toàn cầu gia tăng nắm giữ vàng

Năm 2025, nhu cầu đầu tư là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của vàng. WGC dự báo, đây tiếp tục là động lực then chốt trong năm 2026.

Vàng tiếp tục giữ vững vị thế là tài sản ổn định trong danh mục đầu tư ẢNH: ĐAN THANH

Theo dữ liệu của WGC, các nhà đầu tư trên toàn cầu đã gia tăng nắm giữ vàng trước lo ngại về thị trường chứng khoán quá phụ thuộc vào một số cổ phiếu lớn, rủi ro địa chính trị...

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng đóng vai trò quan trọng trong hướng dòng đầu tư vào vàng, phản ánh tính dễ tiếp cận và thanh khoản của vàng. Dòng vốn có thể suy giảm sau một năm tăng trưởng mạnh, song vàng vẫn giữ vai trò là công cụ đa dạng hóa danh mục.

Đáng chú ý, những năm gần đây, nhiều ngân hàng T.Ư, đặc biệt ở các thị trường mới nổi tiếp tục tăng dự trữ vàng như một phần trong chiến lược đa dạng hóa tài sản tổng thế. Xu hướng này phản ánh nỗ lực giảm phụ thuộc vào đồng USD và tăng tính bền vững của dự trữ.

Mặc dù hoạt động mua vàng của khối ngân hàng T.Ư chịu tác động chủ yếu từ chính sách hơn là tín hiệu giá, WGC đánh giá, sự bền bỉ của xu hướng này vẫn tạo thành điểm tựa dài hạn cho giá vàng.

Về nguồn cung, WGC phân tích, tăng trưởng sản lượng khai thác vàng vẫn còn tương đối hạn chế, trong khi hoạt động tái chế vàng vẫn ở mức khiêm tốn. Một nguyên nhân khác là vàng ngày càng được sử dụng làm tài sản thế chấp thay vì đưa ra thị trường, đặc biệt là ở một số khu vực châu Á. Cơ chế này khiến nguồn vàng tái chế quay lại thị trường bị hạn chế ngay cả khi giá vàng tăng, từ đó góp phần duy trì mặt bằng giá.

Với riêng thị trường vàng Việt Nam, theo WGC, năm 2026, xu hướng sở hữu vàng vật chất vẫn phổ biến. Vàng tiếp tục giữ vững vị thế là tài sản ổn định trong danh mục đầu tư và là tài sản lưu trữ giá trị đáng tin cậy.

Ngày 12.1, giá vàng thế giới lập mức cao kỷ lục khi tăng thêm 80 USD mỗi ounce, lên 4.590 USD/ounce, có thời điểm 4.602 USD/ounce. Vàng tăng khá mạnh trước bất ổn gia tăng trên thế giới, căng thẳng vẫn leo thang ở Ukraine, Gaza và Venezuela; đồng USD suy yếu... Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lần lượt ở mức 160 triệu đồng/lượng và 162 triệu đồng/lượng.



