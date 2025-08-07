Hội đồng Vàng thế giới 'mổ xẻ' chuyện giá vàng Việt Nam quá cao

Thời gian qua, giá vàng trong nước liên tục duy trì chênh lệch cao so với giá vàng thế giới. Ngày 7.8, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 16 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 12 - 12,7 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 7.8, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng T.Ư toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới, phân tích nguyên nhân mấu chốt khiến giá vàng Việt Nam chênh cao so với giá vàng thế giới là do nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu tăng cao.

Ngày 7.8, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 16 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

"Trong quý 2, việc đồng nội tệ mất giá cùng với giá USD tăng cao đã khiến giá vàng trong nước tăng vọt lên mức kỷ lục. Nhu cầu vàng của người dân Việt Nam hiện rất cao, tâm lý muốn mua vào còn nhiều. Tuy nhiên, giá vàng cao chính là một trong những trở ngại lớn, khiến người dân khó có khả năng chi trả", ông Shaokai Fan nói.

Về kéo giảm chênh lệch giá vàng, vị này nhấn mạnh, trước mắt giải pháp nhanh, hiệu quả là nới lỏng việc nhập khẩu vàng.

"Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đưa ra dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Dự thảo có đề cập việc xóa bỏ cơ chế độc quyền trên thị trường vàng, cho nhiều đơn vị cùng tham gia nhập khẩu, sản xuất vàng; hướng tới xây dựng sàn giao dịch vàng quốc gia…

Khi nguồn cung vàng từ nhập khẩu tăng lên sẽ tác động tích cực kéo giảm chênh lệch giá vàng. Ngoài ra, việc lập sàn giao dịch vàng sẽ giúp giá vàng trong nước liên thông với giá vàng thế giới. Thị trường vàng trong nước có tổ chức, cấu trúc tốt hơn", ông Shaokai Fan nói.

Việc xem xét khả năng thu hẹp chênh lệch giá vàng là điều quan trọng khi nhà đầu tư cân nhắc "xuống tiền" mua vàng. Tuy nhiên, mọi thứ phụ thuộc rất nhiều vào bản chất thực sự của cải cách thời gian tới. Hiện nay mới chỉ có định hướng chung nên chưa thể đánh giá được các quy định mới sẽ tác động cụ thể ra sao tới chênh lệch giá vàng.

Các ngân hàng T.Ư tiếp tục gom vàng

Về các yếu tố tác động và xu hướng giá vàng thế giới thời gian tới, ông Shaokai Fan nhấn mạnh, "rất khó để dự báo điều gì sẽ diễn ra".

Đến nay vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và các nước. Thế giới đang đổ dồn về sự căng thẳng thương mại tăng lên giữa Mỹ và Ấn Độ khi mức thuế quan Mỹ áp dụng với Ấn Độ cao hơn rất nhiều so với thông báo ban đầu.

Giá vàng trong nước chênh lệch quá cao so với thế giới khiến người mua vàng đối mặt nhiều rủi ro ẢNH: ĐAN THANH

Cả thế giới cũng đang chờ kết quả ngã ngũ cuối cùng trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Xét tổng thể, các vấn đề về thương mại vẫn chưa thực sự rõ ràng, còn yếu tố bất ổn; rất nhiều khía cạnh liên quan có tác động đến vàng thời gian tới.

Ngoài ra, các ngân hàng T.Ư vẫn còn dư địa để có thể cắt thêm lãi suất. Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đề nghị Cục Dự trữ liên bang Mỹ phải cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. "Việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng T.Ư là một yếu tố thuận lợi cho vàng", ông Shaokai Fan nói.

Nhìn chung, thế giới ngày càng bất ổn định. Vàng ngày càng trở thành tài sản có vai trò quan trọng ở các thị trường lớn trên toàn cầu.

Hội đồng Vàng thế giới nhận định, thời gian tới, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng toàn cầu vẫn còn tiềm năng tăng trưởng, nhưng có thể gặp một số trở ngại ngắn hạn trước khi phục hồi tăng trưởng trong nửa cuối năm.

Trong khi đó, nhu cầu vàng của khối ngân hàng T.Ư sẽ tiếp tục tăng nhanh do giá vàng ít gây trở ngại hơn trong nửa cuối năm.

"Các ngân hàng T.Ư muốn đa dạng hóa danh mục dự trữ trong dự trữ quốc tế. Ngoài ra, rủi ro chính trị ngày càng tăng là yếu tố nổi lên trong những năm gần đây thúc đẩy các ngân hàng T.Ư có xu hướng mua vàng vào nhiều hơn", vị chuyên gia lý giải.