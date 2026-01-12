Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
12/01/2026 06:04 GMT+7

Tin tức Mô hình trạm y tế kiểu mới, Quản "thực phẩm trong hộp" như thế nào?, Khởi động tư vấn trực tuyến hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2026… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 12.1.2026.

Mô hình trạm y tế kiểu mới

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.1.2026 - Ảnh 1.

Người dân đi khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã Vĩnh Lộc, TP.HCM. Hệ thống trạm y tế hiện đã có thể thăm khám, điều trị một số bệnh mạn tính và thực hiện nhiều thủ thuật y tế, theo dõi hậu phẫu

ẢNH: DUY TÍNH

Trạm y tế được xem là "người gác cổng sức khỏe" ở tuyến cơ sở, từ phòng bệnh đến cấp cứu, đảm nhận chăm sức khỏe sóc ban đầu cho người dân.

Quản "thực phẩm trong hộp" như thế nào ?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.1.2026 - Ảnh 2.

Vụ việc liên quan sản phẩm pate Hạ Long cho thấy quy trình quản lý thực phẩm chế biến có lỗ hổng ở khâu hậu kiểm

ẢNH: N.H

Không chỉ thực phẩm tươi sống mà cả những sản phẩm chế biến sâu, được đóng bao bì, thương hiệu lâu đời cũng không an toàn. Vụ phát hiện thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi trong pate Hạ Long (Công ty Đồ hộp Hạ Long) cho thấy người tiêu dùng đang đối mặt với nguy cơ rất lớn từ thực phẩm chế biến sẵn.

Khởi động tư vấn trực tuyến hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.1.2026 - Ảnh 3.

Học sinh theo dõi chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến của Báo Thanh Niên

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Báo Thanh Niên chính thức khởi động nhiều hoạt động hỗ trợ hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2026. Một trong các chương trình truyền thống, được nhiều thí sinh quan tâm là tư vấn truyền hình trực tuyến trên các nền tảng của báo.

Xem thêm bình luận