Thời sự

Trạm y tế ở TP.HCM hoạt động ra sao khi từ ngày 1.1.2026 trực thuộc UBND xã?

Duy Tính
Duy Tính
26/12/2025 11:01 GMT+7

Từ ngày 1.1.2026, trạm y tế xã tại TP.HCM sẽ do UBND xã quản lý, nhưng vẫn được ngành y tế hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn từ khám chữa bệnh đến phòng chống dịch bệnh.

Ngày 26.12, PGS-TS tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, TP.HCM đang triển khai sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực, cùng 168 trạm y tế trực thuộc sở này thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu (gọi chung là trạm y tế xã) trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu (gọi chung là UBND xã). Dự kiến hoàn thành và chính thức vận hành từ ngày 1.1.2026.

Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Trạm y tế ở TP.HCM hoạt động ra sao khi từ ngày 1.1.2026 trực thuộc UBND xã? - Ảnh 1.

Từ ngày 1.1.2026, TP.HCM tái cơ cấu 168 trạm y tế, chuyển về trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu

ẢNH: DUY TÍNH

Theo Sở Y tế TP.HCM, các trạm y tế sau sắp xếp là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND xã có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, nhân lực và tài chính của chính quyền địa phương. Đồng thời tiếp tục được Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc kế thừa toàn bộ cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và các nguồn lực hiện có, bảo đảm hoạt động y tế không bị gián đoạn.

Người đứng đầu trạm y tế xã là giám đốc, do chủ tịch UBND cấp xã bổ nhiệm (hiện người đứng đầu trạm y tế được gọi là trưởng trạm). Giám đốc trạm y tế ban hành chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác đối với các tổ chức trực thuộc.

Đối với các trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh, toàn bộ chức năng y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, truyền thông - giáo dục sức khỏe… được chuyển giao đầy đủ về trạm y tế xã. Các trung tâm này sẽ chấm dứt hoạt động sau khi hoàn tất bàn giao theo đúng quy định.

Trạm y tế ở TP.HCM hoạt động ra sao khi từ ngày 1.1.2026 trực thuộc UBND xã? - Ảnh 2.

Các trung tâm y tế khu vực không giường bệnh sẽ chuyển giao chức năng về trạm y tế và giải thể

ẢNH: DUY TÍNH

Đối với các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, chuyển giao một phần nhiệm vụ về y tế cơ sở cho trạm y tế. Song song đó, tiếp tục duy trì hoạt động khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế của TP.HCM trong giai đoạn tiếp theo.

"Việc đưa trạm y tế trực thuộc UBND xã được kỳ vọng rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở. Đồng thời giúp trạm y tế bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, thực sự trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên" và là nền tảng vững chắc của hệ thống y tế TP.HCM", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định: Mục tiêu cao nhất là bảo đảm quyền lợi người dân, không làm gián đoạn dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô siêu đô thị.

Nhiều giải pháp hỗ trợ trạm y tế

Để bảo đảm mô hình mới hoạt động hiệu quả, ngành y tế TP.HCM sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ trạm y tế:

  • Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực.
  • Tăng cường hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên.
  • Đẩy mạnh tư vấn, hội chẩn từ xa thông qua telemedicine.
  • Hỗ trợ đấu thầu gộp thuốc bảo hiểm y tế.
  • Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và bảo đảm công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh ngay từ tuyến cơ sở.

