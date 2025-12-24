TP.HCM chuẩn bị diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn năm 2025.

Việc diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, công tác phối hợp tổ chức và điều hành trong hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Hoạt động diễn tập cũng nhằm triển khai thực hành hiệu quả kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn TP.HCM đã được Bộ Khoa học - Công nghệ phê duyệt trước đó.

Bên cạnh đó, diễn tập góp phần nâng cao tính chủ động, kịp thời huy động các lực lượng, phương tiện kỹ thuật của các sở, ban, ngành, tổ chức và cá nhân tham gia ứng phó sự cố. Đồng thời, đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt được trong quá trình diễn tập, làm cơ sở chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các tình huống sự cố liên quan đến bức xạ.

Theo kế hoạch của Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM, ngày 24.12 tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; phổ biến kịch bản diễn tập và phân công vai diễn cho từng thành viên tham gia.

Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 - nơi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân vào ngày 27.12 ẢNH: BV

Ngày 25 và 26.12, các lực lượng tổ chức luyện tập và tổng duyệt trước khi diễn tập chính thức.

Sáng 27.12, cuộc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân chính thức diễn ra tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (số 12, đường 400, phường Tăng Nhơn Phú).

UBND TP.HCM yêu cầu việc tổ chức diễn tập phải được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, an toàn, bảo đảm công tác quản lý, kiểm soát và phối hợp đồng bộ, hiệu quả. Quá trình diễn tập phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của người dân và các lực lượng tham gia, không gây ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động của các cơ quan, đơn vị và người dân khu vực xung quanh nơi tổ chức diễn tập.

Các thành phần tham gia phải tuyệt đối tuân thủ sự điều động, chỉ đạo của ban chỉ đạo, bảo đảm phối hợp hành động trong các tình huống ứng phó theo yêu cầu của kịch bản đã được phê duyệt.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu đánh giá mức độ phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố đã được phê duyệt với các tình huống diễn tập thực tế. Từ đó bổ sung, điều chỉnh và cập nhật các nội dung phát sinh vào kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn TP.HCM.