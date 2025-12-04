Bệnh viện Ung bướu TP.HCM: Cảnh báo ung thư gia tăng, tuyến giáp đứng đầu

Tại hội thảo, TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, hằng năm, trên toàn thế giới có khoảng 19,9 triệu ca mắc mới và 9,7 triệu ca tử vong do ung thư.

Còn tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. Ung thư là nguyên nhân tử vong sớm đứng hàng thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau bệnh lý tim mạch và căn bệnh này vẫn đang là gánh nặng cho xã hội.

Bệnh nhân đi chữa trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Số ca khám ung thư tăng 200.000 lượt/năm

"Bệnh nhân ung thư tăng đều ở Việt Nam và trên thế giới từ năm 2010 đến nay. Ví dụ, năm 2020, tỷ lệ mắc ung thư là 141/100.000 dân; năm 2022 là 151/100.000", TS-BS Diệp Bảo Tuấn thông tin.

Tính riêng tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, ước tính năm 2025, bệnh viện tiếp đón hơn 1,08 triệu lượt bệnh nhân đến khám (tăng 22% so với năm 2024 - 880.000 lượt).

Trong đó, số ca mắc mới ghi nhận trong năm 2025 là 42.156 ca. Ung thư tuyến giáp chiếm tỷ lệ cao nhất (23,2%), kế đến là ung thư vú (18,1%).

"Ung thư tuyến giáp gia tăng, theo tôi, quan trọng nhất là do kỹ thuật phát hiện. Ngày xưa ung thư tuyến giáp khối u từ 10 - 20 cm mới phát hiện, còn hiện nay chỉ cần 3 - 4 mm đã phát hiện. Thậm chí qua siêu âm, làm tế bào học xác định. Và phẫu thuật điều trị rất đơn giản; tỷ lệ thành công 98% nếu phát hiện sớm. Vì vậy, nếu phát hiện ung thư tuyến giáp thì không phải là vấn đề quá lo ngại", Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nói.

Năm 2025, ước tính số lượt khám ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tăng 200.000 lượt so với năm 2024. Nguyên nhân đầu tiên là do bệnh nhân tín nhiệm bệnh viện này. Tiếp theo do đời sống kinh tế khá hơn nên người dân quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Và cuối cùng là nhờ giao thông thuận lợi nên người dân đi lại dễ dàng.

"Còn những yếu tố khác khiến bệnh nhân ung thư gia tăng, như ăn uống có khiến gia tăng nguy cơ ung thư hay không thì cần phải có nghiên cứu", TS-BS Diệp Bảo Tuấn chia sẻ.

Các y bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đang lập kế hoạch xạ trị cho bệnh nhân ẢNH: DUY TÍNH

Đến bệnh viện thì ung thư đã nặng, do đâu?

Cũng theo TS-BS Diệp Bảo Tuấn, từ năm 2016, nghiên cứu tại 5 bệnh viện lớn trên cả nước cho thấy, số bệnh nhân ung thư thường gặp nhập viện trong tình trạng nặng (giai đoạn 3, 4) chiếm từ 50 - 80%.

Nguyên nhân do người bệnh chỉ đi khám khi đã có dấu hiệu bệnh, không khám định kỳ, tầm soát hoặc mới phát hiện bệnh. Đây là vấn đề đáng lo ngại vì sẽ dẫn đến tỷ lệ tử vong cao, chi phí điều trị tốn kém.

"Vì vậy, TP.HCM dự kiến đầu tư cơ sở 1 Bệnh viện Ung bướu thành trung tâm tầm soát sức khỏe công nghệ cao để chuyên khám sức khỏe cho người chưa có bệnh, tầm soát ung thư đúng nghĩa. Chúng ta phải tầm soát bệnh ít nhất 1 lần/năm để biết cơ thể ra sao, đang bị gì, việc này rất quan trọng", BS Diệp Bảo Tuấn nhấn mạnh.

Ông cho rằng cần có phác đồ khám sức khỏe chung cho các tỉnh, tránh việc người dân tập trung vào bệnh viện đầu ngành.

Bên cạnh tầm soát, về công nghệ điều trị ung thư, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã có kỹ thuật hóa - xạ trị nhắm đích, đẩy mạnh phẫu thuật nội soi, phẫu thuật vi phẫu - tạo hình.

Bên cạnh đó, bệnh viện tiếp tục áp dụng phác đồ mới, tăng cường chất lượng sống của bệnh nhân. Ứng dụng kỹ thuật ghép tủy tự thân trong điều trị ung thư máu; can thiệp mạch trong điều trị ung thư gan…

Một cuộc hội chẩn điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Phát triển sàng lọc ung thư

Tại hội nghị, TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng con số ung thư ước tính hằng năm tại Việt Nam là 180.000 ca, nhưng số chính xác có thể cao hơn.

Trong lĩnh vực ung thư, mặc dù Việt Nam có những tiến bộ, nhưng so với quốc tế vẫn còn chậm. Thời gian qua các bệnh viện điều trị ung thư quá tải và dự báo sẽ tiếp tục quá tải.

Và ngành y tế đã thấy tầm quan trọng của việc phòng chống ung thư từ 28 năm trước. Vì vậy, mạng lưới phòng chống ung thư phát triển rất nhanh, mạnh với 10 bệnh viện ung bướu và rất nhiều trung tâm, khoa ung bướu.

TS-BS Hà Anh Đức nhấn mạnh, Quốc hội đã trao cho ngành y tế những cơ chế đặc thù để đột phá và gắn nhiều chính sách với ung thư. Vì vậy, định hướng là phát triển sàng lọc ung thư, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống phòng chống ung thư. Cùng với đó là nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, kéo dài tuổi thọ cho người dân.

Ông đề nghị các bệnh viện liên thông dữ liệu ung thư nói riêng và khám chữa bệnh nói chung; đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế về ung thư.