Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.1.2026

Khởi động mùa mua sắm Tết Bính Ngọ
Dù còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Bính Ngọ, nhưng không khí tết đã ngập tràn trong các chợ, siêu thị và trên cả các con đường, tuyến phố. (trang 4)
Tranh cãi cho xe máy "đi ké" làn xe đạ
Làn xe đạp nhưng chỉ thấy xe máy là hiện trạng của đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên tại TP.HCM kể từ khi chính thức đưa vào hoạt động đến nay. Xung quanh việc này có nhiều ý kiến trái chiều. (trang 6)
Tổng thống Trump có "bỏ rơi" Đài Loan hay không ?
Hành động của Nhà Trắng tại Venezuela cũng như tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến nhiều người đặt vấn đề Washington sẽ bỏ rơi Đài Loan. Liệu điều đó có xảy ra?. (trang 24)
