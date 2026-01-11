Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.1.2026

Khởi động mùa mua sắm Tết Bính Ngọ

Hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026 đang về ngập chợ và siêu thị ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Bính Ngọ, nhưng không khí tết đã ngập tràn trong các chợ, siêu thị và trên cả các con đường, tuyến phố. (trang 4)

Tranh cãi cho xe máy "đi ké" làn xe đạ

Mới đây, TP.HCM đã khánh thành gần 6 km làn đường riêng cho xe đạp đầu tiên, tại đại lộ Mai Chí Thọ ẢNH: H.K

Làn xe đạp nhưng chỉ thấy xe máy là hiện trạng của đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên tại TP.HCM kể từ khi chính thức đưa vào hoạt động đến nay. Xung quanh việc này có nhiều ý kiến trái chiều. (trang 6)

Tổng thống Trump có "bỏ rơi" Đài Loan hay không ?

Một tàu khu trục lớp Lữ Dương III của Trung Quốc xuất hiện phía trước tàu khu trục USS Chung-Hoon của Mỹ ở eo biển Đài Loan hồi năm 2023 ẢNH: REUTERS

Hành động của Nhà Trắng tại Venezuela cũng như tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến nhiều người đặt vấn đề Washington sẽ bỏ rơi Đài Loan. Liệu điều đó có xảy ra?. (trang 24)