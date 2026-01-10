Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
10/01/2026 05:00 GMT+7

Tin tức Gác tàu giữa lòng TP.HCM; Khóa học chữa lành: Nhiều dấu hiệu biến tướng; Tham vọng quân sự "khủng" của ông Trump... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.1.2026.

Gác tàu giữa lòng TP.HCM

Tin tức đời sống hấp dẫn ngày 10 . 01 . 2026 Trên báo Thanh Niên - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Tâm, nhân viên gác chắn làm việc tại trạm chắn Nguyễn Trọng Tuyển, P.Phú Nhuận, TP.HCM

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, vẫn có những khoảnh khắc TP chậm lại, ấy là khi tiếng còi tàu vang lên, khi những thanh chắn khép dần xuống. Ở đó, những người làm nghề gác chắn tàu vẫn lặng lẽ đứng bên đường ray, mắt dõi theo đoàn tàu băng qua như một thói quen in sâu trong từng nhịp thở. (trang 4)

Khóa học chữa lành: Nhiều dấu hiệu biến tướng

Tin tức đời sống hấp dẫn ngày 10 . 01 . 2026 Trên báo Thanh Niên - Ảnh 2.

Từ các nhóm kín, hay trang mạng xã hội, dịch vụ chữa lành đang nở rộ

ẢNH: YẾN THI

"Chữa lành" thời gian qua đã trở thành một trong những cụm từ được người trẻ nhắc đến nhiều. Không ít bạn trẻ sẵn sàng chi nhiều tiền để tham gia các khóa học chữa lành với kỳ vọng nhanh chóng xoa dịu tổn thương tinh thần, tìm lại sự cân bằng cho bản thân. (trang 17)

Tham vọng quân sự "khủng" của ông Trump

Tin tức đời sống hấp dẫn ngày 10 . 01 . 2026 Trên báo Thanh Niên - Ảnh 3.

Ông Trump trong lần giới thiệu Vòm Vàng vào ngày 20.5 tại Nhà Trắng

Ảnh: Reuters

Nếu như một năm trước khi vừa nhậm chức nhiệm kỳ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi cắt giảm ngân sách quân sự của nước này, thì giờ đây ông lại muốn thúc đẩy tăng cường năng lực quân sự ở mức "khủng". (trang 24)

