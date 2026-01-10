Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.1.2026

Gác tàu giữa lòng TP.HCM
Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, vẫn có những khoảnh khắc TP chậm lại, ấy là khi tiếng còi tàu vang lên, khi những thanh chắn khép dần xuống. Ở đó, những người làm nghề gác chắn tàu vẫn lặng lẽ đứng bên đường ray, mắt dõi theo đoàn tàu băng qua như một thói quen in sâu trong từng nhịp thở. (trang 4)
Khóa học chữa lành: Nhiều dấu hiệu biến tướng
"Chữa lành" thời gian qua đã trở thành một trong những cụm từ được người trẻ nhắc đến nhiều. Không ít bạn trẻ sẵn sàng chi nhiều tiền để tham gia các khóa học chữa lành với kỳ vọng nhanh chóng xoa dịu tổn thương tinh thần, tìm lại sự cân bằng cho bản thân. (trang 17)
Tham vọng quân sự "khủng" của ông Trump
Nếu như một năm trước khi vừa nhậm chức nhiệm kỳ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi cắt giảm ngân sách quân sự của nước này, thì giờ đây ông lại muốn thúc đẩy tăng cường năng lực quân sự ở mức "khủng". (trang 24)
