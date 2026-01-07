Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
07/01/2026 06:33 GMT+7

Tin tức Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội VN: Đi trước về thể chế, mở đường cho đổi mới sáng tạo, Chiến thắng quá bản lĩnh của U.23 VN, Ông Maduro ra tòa, Venezuela có tổng thống mới… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.1.2026.

Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội VN: Đi trước về thể chế, mở đường cho đổi mới sáng tạo

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội VN

Ảnh: TTXVN

Ngày 6.1, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội VN.

Chiến thắng quá bản lĩnh của U.23 VN

- Ảnh 2.

U.23 VN chơi bản lĩnh ở trận đầu tiên tại VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: Ted Trần

U.23 VN chứng tỏ bản lĩnh khi thắng thuyết phục 2-0 trước U.23 Jordan, qua đó khởi đầu hoàn hảo tại bảng A VCK U.23 châu Á 2026.

Ông Maduro ra tòa, Venezuela có tổng thống mới

- Ảnh 3.

Lực lượng hành pháp đưa ông Maduro và bà Flores vào xe bọc thép để đến tòa án liên bang ở New York ngày 5.1 (theo giờ địa phương)

Ảnh: AP

Ngày 5.1, Mỹ đã mở phiên tòa xét xử ông Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores về các cáo buộc điều hành đường dây buôn lậu ma túy.

