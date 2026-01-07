Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.1.2026

Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội VN: Đi trước về thể chế, mở đường cho đổi mới sáng tạo

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội VN Ảnh: TTXVN

Ngày 6.1, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội VN.

Chiến thắng quá bản lĩnh của U.23 VN

U.23 VN chơi bản lĩnh ở trận đầu tiên tại VCK U.23 châu Á 2026 ảnh: Ted Trần

U.23 VN chứng tỏ bản lĩnh khi thắng thuyết phục 2-0 trước U.23 Jordan, qua đó khởi đầu hoàn hảo tại bảng A VCK U.23 châu Á 2026.

Ông Maduro ra tòa, Venezuela có tổng thống mới

Lực lượng hành pháp đưa ông Maduro và bà Flores vào xe bọc thép để đến tòa án liên bang ở New York ngày 5.1 (theo giờ địa phương) Ảnh: AP

Ngày 5.1, Mỹ đã mở phiên tòa xét xử ông Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores về các cáo buộc điều hành đường dây buôn lậu ma túy.