Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.1.2026

Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội VN: Đi trước về thể chế, mở đường cho đổi mới sáng tạo
Ngày 6.1, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội VN.
Chiến thắng quá bản lĩnh của U.23 VN
U.23 VN chứng tỏ bản lĩnh khi thắng thuyết phục 2-0 trước U.23 Jordan, qua đó khởi đầu hoàn hảo tại bảng A VCK U.23 châu Á 2026.
Ông Maduro ra tòa, Venezuela có tổng thống mới
Ngày 5.1, Mỹ đã mở phiên tòa xét xử ông Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores về các cáo buộc điều hành đường dây buôn lậu ma túy.
Bình luận (0)