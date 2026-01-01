Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.1.2026

Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

ẢNH: ĐỘC LẬP - ACV

Trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của TTXVN. Thanh Niên trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

Kiến tạo động lực cho kỷ nguyên phát triển mới

Trong bối cảnh khó khăn, VN vẫn là điểm sáng ấn tượng của khu vực và thế giới ẢNH: TUẤN MINH

Nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021 - 2026) đầy biến động với những "cơn gió ngược" đã chứng minh bản lĩnh của một đất nước không gục ngã trước đại dịch, thiên tai... Nhưng quan trọng hơn, đó là sự chuẩn bị nền móng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần tự chủ chiến lược và khát vọng bứt phá mạnh mẽ.

Những cuộc đời đổi thay sau bài báo

Tác giả Nguyễn Thị Hồng (bút danh Hà Hồng Nguyên, ngoài cùng bên phải) cùng giảng viên và sinh viên Khoa Viết văn, Báo chí, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội ẢNH: NVCC

Qua 1 tháng, đọc hết các tác phẩm gửi về dự thi cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi", chúng tôi đã gặp không ít cuộc đời đã đổi thay từ dấu mốc gặp được một bài báo trên Thanh Niên.