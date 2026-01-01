Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
01/01/2026 04:30 GMT+7

Tin tức Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới; Kiến tạo động lực cho kỷ nguyên phát triển mới; Những cuộc đời đổi thay sau bài báo... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.1.2026.

Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

- Ảnh 1.

ẢNH: ĐỘC LẬP - ACV

Trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của TTXVN. Thanh Niên trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

Kiến tạo động lực cho kỷ nguyên phát triển mới

- Ảnh 2.

Trong bối cảnh khó khăn, VN vẫn là điểm sáng ấn tượng của khu vực và thế giới

ẢNH: TUẤN MINH

Nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021 - 2026) đầy biến động với những "cơn gió ngược" đã chứng minh bản lĩnh của một đất nước không gục ngã trước đại dịch, thiên tai... Nhưng quan trọng hơn, đó là sự chuẩn bị nền móng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần tự chủ chiến lược và khát vọng bứt phá mạnh mẽ.

Những cuộc đời đổi thay sau bài báo

- Ảnh 3.

Tác giả Nguyễn Thị Hồng (bút danh Hà Hồng Nguyên, ngoài cùng bên phải) cùng giảng viên và sinh viên Khoa Viết văn, Báo chí, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

ẢNH: NVCC

Qua 1 tháng, đọc hết các tác phẩm gửi về dự thi cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi", chúng tôi đã gặp không ít cuộc đời đã đổi thay từ dấu mốc gặp được một bài báo trên Thanh Niên

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.12.2025

Tin tức Nguồn lực xã hội đang được khơi thông, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Thanh Niên và tôi: Nhắc nhớ hành trình 40 năm, Năm của những cuộc chiến chưa có hồi kết… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 31.12.2025.

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận