Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.12.2025

Nguồn lực xã hội đang được khơi thông

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới ẢNH: ĐÌNH HUY

Số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường tăng mạnh, kinh tế tư nhân đã đứng ra gánh vác các dự án lớn, trọng điểm quốc gia. Đó là kết quả sau 8 tháng Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị được ban hành.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Thanh Niên và tôi: Nhắc nhớ hành trình 40 năm

Giao lưu với các tác giả đoạt giải: Én Nhỏ, Hà Hồng Nguyên, Nguyễn Minh Hải tại lễ tổng kết, trao giải ẢNH: ĐỘC LẬP

"Chúng tôi trân trọng từng bài dự thi, từng câu chuyện được gửi về và xem đó là động lực để những người làm Báo Thanh Niên tiếp tục nỗ lực, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, bắt kịp hơi thở thời đại".

Năm của những cuộc chiến chưa có hồi kết

Khu vực ở Kyiv (Ukraine) tưởng niệm quân nhân chết trong cuộc xung đột Nga - Ukraine ẢNH: REUTERS

Dải Gaza tạm có hòa bình nhưng khu vực Trung Đông vẫn đầy bất ổn, xung đột Ukraine "đến rất gần hòa bình" nhưng vẫn còn nhiều thách thức… Đó là chưa kể những xung đột bùng phát rồi tạm lắng nhưng vẫn chưa được giải quyết căn cơ, nên năm 2025 kết thúc giữa bối cảnh nhiều căng thẳng vẫn khó lường.