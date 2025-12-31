Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
31/12/2025 03:46 GMT+7

Tin tức Nguồn lực xã hội đang được khơi thông, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Thanh Niên và tôi: Nhắc nhớ hành trình 40 năm, Năm của những cuộc chiến chưa có hồi kết… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 31.12.2025.

Nguồn lực xã hội đang được khơi thông

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.12.2025 - Ảnh 1.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới

ẢNH: ĐÌNH HUY

Số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường tăng mạnh, kinh tế tư nhân đã đứng ra gánh vác các dự án lớn, trọng điểm quốc gia. Đó là kết quả sau 8 tháng Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị được ban hành.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Thanh Niên và tôi: Nhắc nhớ hành trình 40 năm

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.12.2025 - Ảnh 2.

Giao lưu với các tác giả đoạt giải: Én Nhỏ, Hà Hồng Nguyên, Nguyễn Minh Hải tại lễ tổng kết, trao giải

ẢNH: ĐỘC LẬP

"Chúng tôi trân trọng từng bài dự thi, từng câu chuyện được gửi về và xem đó là động lực để những người làm Báo Thanh Niên tiếp tục nỗ lực, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, bắt kịp hơi thở thời đại".

Năm của những cuộc chiến chưa có hồi kết

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.12.2025 - Ảnh 3.

Khu vực ở Kyiv (Ukraine) tưởng niệm quân nhân chết trong cuộc xung đột Nga - Ukraine

ẢNH: REUTERS

Dải Gaza tạm có hòa bình nhưng khu vực Trung Đông vẫn đầy bất ổn, xung đột Ukraine "đến rất gần hòa bình" nhưng vẫn còn nhiều thách thức… Đó là chưa kể những xung đột bùng phát rồi tạm lắng nhưng vẫn chưa được giải quyết căn cơ, nên năm 2025 kết thúc giữa bối cảnh nhiều căng thẳng vẫn khó lường.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.12.2025

Tin tức Cả nước tưng bừng đón kỷ nguyên mới; Lan tỏa khát vọng của U.22 VN tới bóng đá sinh viên; Hòa bình Ukraine 'đã đến rất gần'... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.12.2025.

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in kinh tế tư nhân Báo Thanh Niên UKRAINE Nguồn lực xã hội cuộc thi viết Thanh Niên và tôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận