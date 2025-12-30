Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.12.2025

Cả nước tưng bừng đón kỷ nguyên mới
Năm nay, tết Dương lịch đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của dân tộc - VN chính thức bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tiến đến giàu có và thịnh vượng. Vì thế ngay từ lúc này, không khí lễ hội đã bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi.
Lan tỏa khát vọng của U.22 VN tới bóng đá sinh viên
Bóng đá VN vừa trải qua năm 2025 với những thành tích rực rỡ, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với chiến thắng ở mọi cấp độ đội tuyển. Niềm hứng khởi, rực lửa chiến thắng này chắc chắn lan tỏa mạnh mẽ tới 60 đội bóng tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026.
Hòa bình Ukraine "đã đến rất gần"
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình cho Ukraine dù thừa nhận còn những vấn đề gai góc chưa được giải quyết.
