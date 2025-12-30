Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
30/12/2025 04:03 GMT+7

Tin tức Cả nước tưng bừng đón kỷ nguyên mới; Lan tỏa khát vọng của U.22 VN tới bóng đá sinh viên; Hòa bình Ukraine 'đã đến rất gần'... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.12.2025.

Cả nước tưng bừng đón kỷ nguyên mới

Năm nay, tết Dương lịch đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của dân tộc - VN chính thức bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tiến đến giàu có và thịnh vượng. Vì thế ngay từ lúc này, không khí lễ hội đã bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi.

Cả nước đón kỷ nguyên mới với niềm Tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng - Ảnh 1.

Khoảnh khắc giao thừa mang theo nhiều niềm tin và hy vọng của người dân vào một năm mới rực rỡ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lan tỏa khát vọng của U.22 VN tới bóng đá sinh viên

Bóng đá VN vừa trải qua năm 2025 với những thành tích rực rỡ, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với chiến thắng ở mọi cấp độ đội tuyển. Niềm hứng khởi, rực lửa chiến thắng này chắc chắn lan tỏa mạnh mẽ tới 60 đội bóng tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026.

Cả nước đón kỷ nguyên mới với niềm Tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 2 từ trái qua), Trưởng BTC giải; ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF (thứ 2 từ phải qua); ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch VFF (giữa) nhận bóng và trang phục thi đấu từ đại diện Tập đoàn thể thao Động Lực và nhãn hàng Bulbal

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hòa bình Ukraine "đã đến rất gần"

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình cho Ukraine dù thừa nhận còn những vấn đề gai góc chưa được giải quyết.


