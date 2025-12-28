Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.12.2025

Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, cả đất nước sẽ tiến lên

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan các gian trưng bày tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI Ảnh: TTXVN

Sáng 27.12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã diễn ra tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Camera AI dựa vào cơ sở nào để xử phạt?

Camera AI hoạt động 24/7, tự động bắt lỗi, CSGT sẽ kiểm duyệt trước khi ra thông báo ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi TP.HCM, Hà Nội và Cục CSGT ứng dụng camera AI để phát hiện vi phạm giao thông, gửi thông báo phạt nguội, không ít ý kiến băn khoăn liệu camera AI có đủ cơ sở pháp lý để xử phạt?.

Khi Biển Đông đầy rủi ro trong năm 2025

Tàu đệm khí đổ bộ phối hợp cùng tàu đổ bộ Ngũ Chỉ Sơn (987) trong cuộc tập trận ở Biển Đông vào tháng 7 Ảnh: Chinamil

Tình hình Biển Đông trải qua một năm đầy biến động với nhiều rủi ro chực chờ giữa bối cảnh Trung Quốc không ngừng tìm cách tăng cường khả năng kiểm soát vùng biển này.