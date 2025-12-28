Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.12.2025

Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, cả đất nước sẽ tiến lên
Sáng 27.12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã diễn ra tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Camera AI dựa vào cơ sở nào để xử phạt?
Khi TP.HCM, Hà Nội và Cục CSGT ứng dụng camera AI để phát hiện vi phạm giao thông, gửi thông báo phạt nguội, không ít ý kiến băn khoăn liệu camera AI có đủ cơ sở pháp lý để xử phạt?.
Khi Biển Đông đầy rủi ro trong năm 2025
Tình hình Biển Đông trải qua một năm đầy biến động với nhiều rủi ro chực chờ giữa bối cảnh Trung Quốc không ngừng tìm cách tăng cường khả năng kiểm soát vùng biển này.
Bình luận (0)