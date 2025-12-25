Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.12.2025

25/12/2025 04:02 GMT+7

Tin tức 'Siêu vành đai' tăng tốc; Vé máy bay tết dương lịch 'căng'; Mỹ đổi quy định cấp thị thực H-1B, ai bị ảnh hưởng?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.12.2025.

“Siêu vành đai” tăng tốc

Sau hơn 1 thập niên quy hoạch, đường Vành đai 4 TP.HCM đã chốt thời điểm khởi công. Dự án hạ tầng có quy mô lớn nhất vùng Đông Nam bộ được kỳ vọng sẽ giúp siêu đô thị TP.HCM cũng như cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. 

- Ảnh 1.

Phối cảnh nút giao Vành đai 4 TP.HCM với cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

ẢNH: Sở Xây dựng TP.HCM

Vé máy bay tết dương lịch "căng"

Giờ này đặt vé đi du lịch dịp tết dương lịch rất khó. Giờ vàng điểm hot chỉ chỉ còn vé hạng thương gia, ít lựa chọn. Ngay cả những nơi tưởng chừng dễ thở, giá vé cũng không nhiều, không rẻ. 

- Ảnh 2.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất

ẢNH: LÊ NAM

Mỹ đổi quy định cấp thị thực H-1B, ai bị ảnh hưởng?

Nhiều lao động quan tâm cơ hội làm việc tại Mỹ sẽ thay đổi ra sao khi chính quyền Tổng thống Donald Trump điều chỉnh quy định cấp thị thực (visa) H-1B

- Ảnh 3.

Bảng hướng dẫn đến điểm làm hộ chiếu và visa bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Anh

Ảnh: Reuters

Khám phá thêm chủ đề

siêu vành đai vé máy bay Tết quy định visa H-1B Báo Thanh Niên Vành đai 4
