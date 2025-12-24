Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.12.2025

Thống nhất nhân sự lãnh đạo chủ chốt trình Đại hội XIV

Hội nghị T.Ư 15 khóa XIII thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng trước thềm Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TTXVN

Ngày 23.12, Hội nghị T.Ư 15 bế mạc sau 2 ngày làm việc. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu bế mạc hội nghị.

Đêm nay Giáng sinh rộn ràng khắp mọi nơi

Yến Vy (giữa) và bạn háo hức chụp ảnh tại nhà thờ Tân Phú ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Khi phố xá bắt đầu lên đèn, dòng người nô nức xuống phố, mang theo những nụ cười rạng rỡ và cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc thật đẹp. Từ các xóm đạo, nhà thờ cho đến trung tâm thương mại, đâu đâu cũng ngập tràn không khí Giáng sinh.

Bẫy lừa đảo xuyên biên giới: Hành trình trốn chạy của người 5 lần bị bán

V.V.S kể lại hành trình trốn chạy sau khi bị bán qua 5 công ty lừa đảo khác nhau ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sang Campuchia thăm bạn gái, V.V.S đã sập bẫy hang ổ lừa đảo, rồi lần lượt bị bán qua 5 công ty khác nhau, bị đánh đập tàn nhẫn và còn ôm khoản nợ hàng ngàn USD.