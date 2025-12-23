Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

La Vang lung linh mùa Giáng sinh

Bá Cường
Bá Cường
23/12/2025 20:37 GMT+7

Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang những ngày qua tràn đầy không khí Giáng sinh với hang đá lớn được trang trí ngay dưới chân tháp chuông cổ, thu hút cả giáo dân và những người ngoại đạo.

Tối 23.12, ghi nhận của PV Thanh Niên tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang (xã Hải Lăng, Quảng Trị), dù còn 2 ngày nữa mới đến lễ Giáng sinh nhưng đêm nào tại đây cũng đông đúc, tấp nập. Không chỉ giáo dân mà những người ngoại đạo cũng tìm đến chụp ảnh, cảm nhận không khí tại đây.

La Vang lung linh mùa Giáng sinh- Ảnh 1.

La Vang lung linh ngay từ cổng vào

ẢNH: BÁ CƯỜNG

La Vang lung linh mùa Giáng sinh- Ảnh 2.

Người dân tập trung đông đúc trước linh đài Đức Mẹ La Vang

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang lung linh những ánh đèn từ cổng vào, trên con đường dẫn lên linh đài, bên phải là nơi một hang đá được tạo dựng kỳ công ngay dưới chân tháp chuông cổ. 

Hang đá tái hiện cảnh Chúa Giáng sinh, tập trung vào Chúa Jesus trong máng cỏ ở trung tâm, được bao quanh bởi Đức mẹ Maria và Thánh Giuse, với các thiên thần trên cao và các mục đồng, ba vua hướng về.

La Vang lung linh mùa Giáng sinh- Ảnh 3.

Hang đá được tạo dựng dưới chân tháp chuông cổ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

La Vang lung linh mùa Giáng sinh- Ảnh 4.

Nơi tái hiện hình ảnh Chúa Jesus được sinh ra

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Vật liệu tạo dựng hang đá được làm chủ yếu bởi xốp, tấm các tông, gỗ... cùng nhiều tiểu cảnh như ông già Noel, xe tuần lộc, cây thông Noel... được bày biện xung quanh để người dân có thể đến chiêm bái tham quan, chụp ảnh.

Bạn Nguyễn Phan Diệu Thảo (18 tuổi, trú tại P.Quảng Trị) cho biết hầu như năm nào đến mùa Giáng sinh cũng cùng gia đình cũng đến La Vang để tham quan chụp ảnh, dù là người ngoại đạo.

La Vang lung linh mùa Giáng sinh- Ảnh 5.

Các em nhỏ thích thú chụp ảnh với tượng ông già Noel

ẢNH: BÁ CƯỜNG

La Vang lung linh mùa Giáng sinh- Ảnh 6.

Xe tuần lộc của ông già Noel được trang trí cạnh hang đá

ẢNH: BÁ CƯỜNG

La Vang lung linh mùa Giáng sinh- Ảnh 7.

Dưới hang đá có một đường hầm dẫn vào bên dưới tháp chuông cổ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Mỗi năm ở đây lại có một cách trang trí, tạo dựng hang đá khác nhau nên cứ đến thời điểm này tôi cũng tò mò xem La Vang đẹp như thế nào. Năm nay tôi rất ấn tượng với hang đá được làm đồ sộ, có đường hầm trang trí đèn lung linh. Tôi cùng gia đình đã tranh thủ ghi lại nhiều hình ảnh tại đây, cảm nhận được không khí Giáng sinh cận kề", Diệu Thảo chia sẻ.

La Vang lung linh mùa Giáng sinh- Ảnh 8.

Tối mai (24.12), thánh lễ mừng chúa Giáng sinh sẽ được tổ chức, đây là đại lễ lớn của người Công giáo chỉ sau lễ Phục sinh

ẢNH: BÁ CƯỜNG

La Vang lung linh mùa Giáng sinh- Ảnh 9.

Dự kiến, ngày 24.12 La Vang sẽ còn đông đúc và tấp nập hơn

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo Kinh Thánh, Chúa Jesus được Đức Mẹ Maria sinh ra tại Belem, trong một cuộc hành trình về nguyên quán để kiểm tra dân số. Trong hoàn cảnh ông Giuse và bà Maria không tìm được quán trọ, Chúa Jesus được sinh ra, đặt ở máng cỏ trong hang bò lừa giữa mùa đông giá rét. Vì vậy, đến mùa Giáng sinh, giáo dân thường trang trí hang đá, cây thông để tượng trưng cho hoàn cảnh khi Chúa Jesus ra đời.

Xem thêm bình luận