Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo tại Huế

Ngày 18.12, tại Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã thăm, chúc mừng Tổng giám mục Đặng Đức Ngân cùng các linh mục, chức sắc, tu sĩ Giáo phận Huế nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025.

Cùng đi với đoàn công tác còn có ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP.Huế; các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP.Huế.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác tặng hoa và quà chúc mừng Giáng sinh Tổng giám mục Đặng Đức Ngân cùng các linh mục, chức sắc, tu sĩ Tổng giáo phận Huế ẢNH: NGỌC MINH

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới Tổng giám mục Đặng Đức Ngân cùng toàn thể linh mục, chức sắc, tu sĩ, tín hữu và đồng bào Công giáo trong Tổng giáo phận Huế.

Phó thủ tướng đánh giá cao vai trò, những đóng góp tích cực của Tổng giám mục, các linh mục, tu sĩ trong việc vận động đồng bào Công giáo sống "tốt đời, đẹp đạo", gắn bó, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP.Huế thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Huế ẢNH: NGỌC MINH

Phó thủ tướng cũng thông tin thêm về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước. Năm 2025, Chính phủ đã triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kinh tế – xã hội tiếp tục phục hồi và phát triển tích cực; 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong những kết quả quan trọng đó, có sự đóng góp tích cực của các tôn giáo nói chung, của Tổng giám mục và Tổng giáo phận Huế nói riêng.

Tổng giám mục Đặng Đức Ngân thay mặt Tổng giáo phận Huế bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo sống "tốt đời, đẹp đạo", đồng hành cùng chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng, phát triển TP.Huế và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác tặng quà cho lực lượng quân đội làm nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa nhà bị thiệt hại bởi thiên tai của "Chiến dịch Quang Trung" ẢNH: NGỌC MINH

Cùng ngày, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc Giáng sinh 2 hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn TP.Huế. Tiếp đó, đoàn thăm và kiểm tra tình hình xây dựng, sửa chữa nhà bị thiệt hại bởi thiên tai của "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Lộc An.