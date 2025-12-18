Kia ưu đãi hấp dẫn, giới thiệu nhiều xe mới chào đón Giáng sinh và năm mới

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đáng nhớ của Kia Việt Nam khi tổng doanh số lũy kế chính thức vượt 400.000 xe. Thành công này đến từ thiết kế mới tiên phong xu hướng, được khách hàng quan tâm, yêu thích và tin tưởng lựa chọn. Trong năm 2025, Kia tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu năng động nhất thị trường khi liên tục ra mắt các mẫu xe mới với giá bán dễ tiếp cận. Đặc biệt, Kia đã phát triển các tùy chọn cá nhân hóa theo nhu cầu khách hàng, tạo nên dấu ấn sáng tạo mới, riêng biệt, tôn vinh phong cách và cá tính của từng chủ sở hữu.

New Carnival Hybrid có thêm phiên bản Premium với tùy chọn hàng ghế 2 VIP và màu nội thất mới cá nhân hóa

Trong đó, New Carnival có thêm tùy chọn hàng ghế 2 VIP chuẩn thương gia với nhiều tiện ích cao cấp. Khách hàng có thể cá nhân hóa theo phong cách và gu thẩm mỹ riêng với các tùy chọn màu nội thất mới sang trọng và độc quyền cho các mẫu xe SUV cao cấp Sportage, New Sorento, New Carnival, không chỉ mang đến sự đang dạng về lựa chọn mà còn thể hiện được sự thấu hiểu và đồng điệu của thương hiệu với nhu cầu thực tế của người dùng.

Khách hàng có thể tùy chọn cá nhân hóa với màu nội thất mới cho New Carnival, New Sorento và Sportage

Mừng giáng sinh và năm mới 2026, mẫu xe New Carnival Hybrid ưu đãi lên đến 80 triệu đồng, giới thiệu thêm phiên bản Hybrid Premium mới với tùy chọn hàng ghế 2 VIP và cá nhân hóa với các màu nội thất mới, mang đến cho người dùng thêm lựa chọn mới với giá bán sau ưu đãi chỉ từ 1.539 tỉ đồng, cùng quà tặng đặc biệt tại đại lý, đáp ứng nhu cầu sở hữu xe 7 chỗ cỡ lớn với công nghệ xanh Hybrid thân thiện môi trường trong mùa mua sắm cuối năm.

New Sorento - Mẫu SUV 7 chỗ sở hữu thiết kế bề thế, sang trọng cùng tiện nghi đậm chất công nghệ

New Sorento - Mẫu SUV 7 chỗ gầm cao, sang trọng, bề thế và rộng rãi với đa dạng tùy chọn động cơ và hệ dẫn động, chinh phục nhiều khách hàng Việt. Mẫu xe không chỉ đại diện cho phong thái, khí chất mà còn dẫn lối thành công cho chủ sở hữu khi tiên phong trong xu hướng thiết kế trong phân khúc D - SUV với chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn an toàn 5 sao ANCAP, mở ra xu hướng lựa chọn mới trong phân khúc xe SUV cao cấp.

Kia Carens - Mẫu xe gầm cao 7 chỗ rộng rãi với giá bán dễ tiếp cận dưới 600 triệu đồng

Kia Carens - Mẫu SUV đa dụng với không gian nội thất 7 chỗ rộng rãi cùng mức giá sau ưu đãi chỉ từ 599 triệu đồng, là lựa chọn phù hợp cho khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu di chuyển dịp cuối năm. Mẫu xe đang được ưu đãi đến 30 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn tại đại lý.

Kia Seltos đang được ưu đãi hấp dẫn đến 59 triệu đồng trong tháng 12

New Seltos - Mẫu smart SUV có giá bán sau ưu đãi từ 579 triệu đồng, tiên phong xu hướng về thiết kế và công nghệ với gần 1000 đơn đặt hàng trong tháng 11. Mẫu xe tiếp tục được ưu đãi cao nhất đến 59 triệu đồng trong dịp cuối năm, khách hàng có cơ hội nhận thêm quà tặng giá trị tại đại lý.

New Sonet - Mẫu SUV đạt doanh số hàng đầu trong phân khúc xe SUV đô thị máy xăng với giá bán dễ tiếp cận, được ưu đãi cao nhất đến 30 triệu đồng trong tháng 12, giá sau ưu đãi từ 485 triệu đồng. Mẫu xe chinh phục khách hàng nhờ thiết kế thời trang, khả năng vận hành linh hoạt, là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng mua xe lần đầu, đặc biệt là phái nữ yêu thích phong cách năng động.

Các mẫu xe còn lại như New Morning, Kia Soluto, Kia K3, K5 nhận ưu đãi cao nhất lên đến 90 triệu đồng tùy mẫu xe, phiên bản, giá bán sau ưu đãi của các mẫu xe sedan Kia chỉ từ 334 triệu đồng. Đây là thời điểm lý tưởng để khách hàng sở hữu các mẫu xe Kia yêu thích với giá bán dễ tiếp cận cùng nhiều quà tặng giá trị.

Kia Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km cho các mẫu xe Kia, cùng bảo hành pin 7 năm đối với các mẫu xe Hybrid, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình sử dụng. Với hệ thống hơn 100 showroom, đại lý rộng khắp trên toàn quốc và dịch vụ sau bán hàng thuận tiện theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu, Kia mang đến cơ hội tốt nhất trong năm cho khách hàng sở hữu nhiều mẫu xe Kia thế hệ mới đa dạng các phân khúc với giá bán dễ tiếp cận, phù hợp khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng xe của từng khách hàng.