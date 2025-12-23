Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
23/12/2025 03:47 GMT+7

Tin tức Khách quan, công tâm lựa chọn nhân sự giới thiệu cho Đại hội XIV của Đảng; Bắt đầu kỷ nguyên số của du lịch; Hy hữu vụ trốn khỏi ổ lừa đảo ở Campuchia... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.12.2025.

Khách quan, công tâm lựa chọn nhân sự giới thiệu cho Đại hội XIV của Đảng

- Ảnh 1.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

ẢNH: TTXVN

Sáng 22.12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Bắt đầu kỷ nguyên số của du lịch

- Ảnh 2.

Việc ra mắt nền tảng dữ liệu du lịch cấp quốc gia Visit Vietnam không những hỗ trợ cho cơ quan quản lý, các doanh nghiệp du lịch mà còn với cả du khách trong và ngoài nước. Trong ảnh: Du khách nước ngoài tham quan vịnh Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngày du lịch VN xác lập kỷ lục đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu cũng là ngày ghi dấu mốc lần đầu tiên ra mắt một nền tảng dữ liệu cấp quốc gia dành riêng cho du lịch. "Visit Vietnam" được coi là bước khởi đầu kiến tạo tương lai kỷ nguyên số của du lịch Việt.

Hy hữu vụ trốn khỏi ổ lừa đảo ở Campuchia

- Ảnh 3.

Lực lượng an ninh cơ sở động viên A.Nghĩa sau khi từ Campuchia trở về quê hương

ẢNH: HẢI PHONG

Sau một cuộc nhậu, nam thanh niên quê Quảng Ngãi đang làm việc ở TP.HCM bị lừa lên xe người lạ, đưa sang Campuchia giam giữ, tra tấn trong các ổ lừa đảo xuyên quốc gia. Sau đó nạn nhân bỏ trốn, cầu cứu cảnh sát Campuchia...

