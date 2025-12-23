Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.12.2025

Khách quan, công tâm lựa chọn nhân sự giới thiệu cho Đại hội XIV của Đảng
Sáng 22.12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Bắt đầu kỷ nguyên số của du lịch
Ngày du lịch VN xác lập kỷ lục đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu cũng là ngày ghi dấu mốc lần đầu tiên ra mắt một nền tảng dữ liệu cấp quốc gia dành riêng cho du lịch. "Visit Vietnam" được coi là bước khởi đầu kiến tạo tương lai kỷ nguyên số của du lịch Việt.
Hy hữu vụ trốn khỏi ổ lừa đảo ở Campuchia
Sau một cuộc nhậu, nam thanh niên quê Quảng Ngãi đang làm việc ở TP.HCM bị lừa lên xe người lạ, đưa sang Campuchia giam giữ, tra tấn trong các ổ lừa đảo xuyên quốc gia. Sau đó nạn nhân bỏ trốn, cầu cứu cảnh sát Campuchia...
