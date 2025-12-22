Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
22/12/2025 03:57 GMT+7

Tin tức Tái thiết vùng rốn lũ; Dự án hồi phục trực thăng UH-1; Bắc Kinh quyết 'thọc' vào sân sau của Washington... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.12.2025.

Tái thiết vùng rốn lũ

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.12.2025 - Ảnh 1.

Những người lính đội mưa xây nhà cho người dân vùng rốn lũ ở Đắk Lắk

ẢNH: HỮU TÚ

Từ những nền nhà đổ nát sau các đợt mưa bão vào tháng 11 vừa qua, hàng trăm mái ấm mới đang được dựng lên khẩn trương. Những bức tường còn thơm mùi vữa, những mái tôn vừa lợp xong không chỉ che nắng che mưa, mà còn thắp lại niềm tin, sưởi ấm lòng dân trước thềm xuân mới. (trang 7)

Dự án hồi phục trực thăng UH-1

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.12.2025 - Ảnh 2.

Trực thăng UH-1 số hiệu 7907 và 7908 phục hồi, hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, năm 2001

ẢNH: QCPKKQ

Tiếp tục loạt bài "Trực thăng vũ trang của Không quân VN" là chuyện đầu những năm 1990, nhiều chuyên gia quân sự thế giới bất ngờ trước tin "Việt Nam phục hồi, sửa chữa máy bay trực thăng UH-1 của Mỹ". (trang 22)

Bắc Kinh quyết vào sân sau của Washington

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.12.2025 - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào ngày 30.10

ẢNH: REUTERS

Ngay sau khi Mỹ công bố Chiến lược An ninh quốc gia, Trung Quốc cũng đưa ra chính sách mở rộng ảnh hưởng khu vực Mỹ La tinh và vùng Caribe. (trang 24)

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.12.2025

Tin tức UH-1 trên các chiến trường; Xuân về sớm trên 3.000 km cao tốc Bắc - Nam; Kinh tế châu Á: Thách thức chưa dứt... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.12.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.12.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên vùng rốn lũ trực thăng UH-1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận