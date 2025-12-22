Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.12.2025

Tái thiết vùng rốn lũ

Những người lính đội mưa xây nhà cho người dân vùng rốn lũ ở Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Từ những nền nhà đổ nát sau các đợt mưa bão vào tháng 11 vừa qua, hàng trăm mái ấm mới đang được dựng lên khẩn trương. Những bức tường còn thơm mùi vữa, những mái tôn vừa lợp xong không chỉ che nắng che mưa, mà còn thắp lại niềm tin, sưởi ấm lòng dân trước thềm xuân mới. (trang 7)

Dự án hồi phục trực thăng UH-1

Trực thăng UH-1 số hiệu 7907 và 7908 phục hồi, hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, năm 2001 ẢNH: QCPKKQ

Tiếp tục loạt bài "Trực thăng vũ trang của Không quân VN" là chuyện đầu những năm 1990, nhiều chuyên gia quân sự thế giới bất ngờ trước tin "Việt Nam phục hồi, sửa chữa máy bay trực thăng UH-1 của Mỹ". (trang 22)

Bắc Kinh quyết vào sân sau của Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào ngày 30.10 ẢNH: REUTERS

Ngay sau khi Mỹ công bố Chiến lược An ninh quốc gia, Trung Quốc cũng đưa ra chính sách mở rộng ảnh hưởng khu vực Mỹ La tinh và vùng Caribe. (trang 24)