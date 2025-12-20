Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
20/12/2025 04:30 GMT+7

Tin tức Ngân hàng tăng lãi suất giữ chân khách; Mi-24 huyền thoại; Cuộc "đổi màu" trong chiến lược an ninh quốc gia Mỹ... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.12.2025.

Ngân hàng tăng lãi suất giữ chân khách

Lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng chênh nhau khá rộng khiến những người có tiền nhàn rỗi "lay động". Tình thế này buộc các nhà băng lớn phải nhập đường đua tăng lãi suất trong những ngày cuối năm. 

- Ảnh 1.

Cuộc đua lãi suất ngày càng nóng khiến các ngân hàng lớn không thể đứng ngoài

ẢNH: NGỌC THẮNG

Mi-24 huyền thoại

Tiếp tục loạt bài "Trực thăng vũ trang của Không quân VN" là chuyện trực thăng vũ trang Mi-24 đã trở thành một trong những loại máy bay chiến đấu để lại dấu ấn đậm nét nhất trong lịch sử Không quân VN, gắn liền với các chiến dịch ác liệt bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. 

- Ảnh 2.

Trực thăng Mi-24 số hiệu 7439 đang được trưng bày tại Trung đoàn 917

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cuộc "đổi màu" trong chiến lược an ninh quốc gia Mỹ 

Chiến lược an ninh quốc gia mà Mỹ công bố gần đây đã có nhiều thay đổi cơ bản trong định hình chính sách của nước này. Điểm thay đổi lớn nhất trong chiến lược trên chính là định hướng của Mỹ đối với châu Âu. 

- Ảnh 3.

Nhà Trắng vừa qua đã ban hành chiến lược an ninh quốc gia mới

Ảnh: Phát Tiến

