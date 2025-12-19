Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ ngừng xử lý hồ sơ di dân thêm 20 nước

Thụy Miên
Thụy Miên
19/12/2025 20:14 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở rộng kế hoạch tạm ngừng xử lý hồ sơ di dân đối với thêm 20 nước, theo Đài CBS News hôm 19.12 (giờ Việt Nam) dẫn lời một quan chức Mỹ không nêu tên.

Mỹ cấm nhập cảnh thêm 20 nước , siết chặt chính sách di dân hợp pháp - Ảnh 1.

Một người tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ ở Manhattan, TP.New York (bang New York, Mỹ) hồi tháng 7.2018

ảnh: reuters

Động thái mới của chính phủ Mỹ cho thấy Washington tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch siết chặt nhập cư hợp pháp trên diện rộng. Nhiều người bị ảnh hưởng hiện sinh sống hợp pháp tại Mỹ và đang trong quá trình chuyển đổi tình trạng cư trú hoặc đang trên đường nhập quốc tịch.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) mở rộng sắc lệnh "cấm đi lại", bổ sung thêm 20 quốc gia vào danh sách 19 nước trước đó. Trong số này, Mỹ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn đối với người nhập cư và du khách từ 5 nước, và hạn chế một phần việc nhập cảnh của 15 nước khác.

CBS News dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ 5 nước bị cấm nhập cảnh hoàn toàn là Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria. Những nước bị hạn chế một phần bao gồm Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bờ Biển Ngà, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia và Zimbabwe.

Mỹ dừng chương trình xổ số cấp thẻ xanh sau vụ xả súng

Trước đó, những nước bị ngừng xử lý hồ sơ di trú lần lượt là Afghanistan, Burundi, Chad, Cuba, CH Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Lào, Myanmar, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Turkmenistan, Yemen và Venezuela.

Trong sắc lệnh mới nhất, ông Trump đã nâng mức hạn chế lên cấm nhập cảnh hoàn toàn đối với công dân Lào và Sierra Leone, hai nước trước đây chỉ bị hạn chế một phần.

Trên mạng xã hội hôm 18.12, Giám đốc USCIS Joseph Edlow thông báo cơ quan này đang tiến hành rà soát toàn diện đối với bất kỳ cá nhân nào, đến từ bất cứ quốc gia nào, có thể mang đến mối đe dọa cho Mỹ.

Nếu thực sự được áp dụng, chính sách mới của Mỹ ước tính gây ảnh hưởng cho công dân của hơn 60% số nước châu Phi và 20% trên tổng số quốc gia trên toàn cầu.

