Mỹ quyết liệt tước quốc tịch những trường hợp nhập tịch gian lận

Một buổi lễ nhập tịch Mỹ tại Trung tâm Seattle (bang Washington) hôm 4.7 ẢNH: AFP

Tờ The New York Times ngày 18.12 dẫn một chỉ thị nội bộ cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump có kế hoạch tăng cường nỗ lực tước quốc tịch một số người đã nhập tịch Mỹ, đánh dấu giai đoạn quyết liệt mới về siết chặt nhập cư.

Chỉ thị được ban hành hôm 16.12 cho các văn phòng chi nhánh của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) yêu cầu "cung cấp cho văn phòng tranh tụng về di trú từ 100 đến 200 vụ tước quốc tịch mỗi tháng" trong tài khóa 2026.

Nếu thành công, các vụ kiện sẽ đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ số vụ tước quốc tịch tại Mỹ. Từ năm 2017 đến nay, chỉ có hơn 120 vụ được đệ trình, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo luật liên bang, công dân chỉ có thể bị tước quốc tịch nếu họ gian lận trong quá trình xin nhập quốc tịch, hoặc trong một vài trường hợp ngoại lệ khác. Chính quyền của ông Trump đã thể hiện sự quyết liệt trong việc sử dụng mọi công cụ có thể để nhắm mục tiêu vào cả người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp.

Một số chuyên gia cảnh báo rằng chiến dịch như vậy có thể ảnh hưởng cả những người chỉ mắc lỗi trung thực trong giấy tờ xin nhập tịch và gieo rắc nỗi sợ hãi trong số những người Mỹ tuân thủ pháp luật.

"Không có gì bí mật khi cuộc chiến chống gian lận của USCIS tập trung vào những người đã có được quốc tịch Mỹ một cách bất hợp pháp, đặc biệt là dưới chính quyền trước đây", theo ông Matthew J. Tragesser, người phát ngôn của USCIS.

"Chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục tước quốc tịch đối với những cá nhân khai man hoặc xuyên tạc thông tin trong quá trình nhập tịch. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Bộ Tư pháp để khôi phục tính liêm chính cho hệ thống nhập cư của Mỹ", ông phát biểu.

Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, hiện có khoảng 26 triệu người Mỹ nhập tịch. Thống kê của USCIS cho thấy hơn 800.000 công dân mới đã tuyên thệ nhập tịch vào năm ngoái, phần lớn là người Mexico, Ấn Độ, Philippines, Cộng hòa Dominica hoặc Việt Nam.