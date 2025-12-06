Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhật Bản tính siết chặt quy định nhập tịch

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
06/12/2025 21:44 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét nâng thời gian cư trú tối thiểu để người nước ngoài được xin nhập tịch, từ 5 năm lên 10 năm.

Báo Mainichi ngày 5.12 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch tăng thời gian cư trú bắt buộc để người nước ngoài được xin nhập quốc tịch, từ 5 năm lên 10 năm.

Hiện nay, yêu cầu cư trú tối thiểu 5 năm với người xin nhập tịch được xem là dễ dàng hơn so với thời hạn 10 năm để xin quy chế thường trú. Tuy nhiên để nhập quốc tịch, ứng viên phải có trình độ tiếng Nhật đủ dùng để sinh hoạt hằng ngày, trong khi điều này không bắt buộc khi xin thường trú.

Nhật Bản tính siết chặt quy định nhập tịch - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trao đổi với thành viên nội các trước phiên họp quốc hội ngày 4.11

ẢNH: AFP

Chính phủ Nhật Bản đã trình bày kế hoạch trên tại cuộc họp của đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền vào hôm 4.12. Thay đổi này dự kiến được đưa vào chính sách cơ bản về người nước ngoài, sẽ được biên soạn vào tháng 1 năm sau.

Bên cạnh việc nâng thời gian cư trú, Nhật Bản cũng sẽ xem xét các điều kiện khác để xét nhập tịch, gồm "đạo đức tốt", khả năng duy trì cuộc sống ổn định thông qua tài sản cá nhân, tài sản của vợ hoặc chồng, kỹ năng nghề nghiệp. Cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá và ra quyết định cuối cùng.

Trong đề xuất chính sách về người nước ngoài công bố tháng 9, đảng Đổi mới Nhật Bản kêu gọi siết chặt tiêu chí nhập tịch. Đảng này đề cập tình trạng "ngược đời", khi vấn đề nhập quốc tịch, vốn mang yếu tố pháp lý quan trọng hơn thường trú, lại có điều kiện xét dễ hơn thường trú.

Một số nhà quan sát cho rằng không nên chỉ dựa vào thời gian cư trú để cho rằng xin nhập tịch là quy trình dễ dàng, do vẫn còn xét đến nhiều yếu tố. Trong khi đó, các quan chức LDP cũng bày tỏ quan điểm cần nâng thời gian cư trú để có sự tương đồng về điều kiện xét nhập tịch với xin quy chế thường trú.

Việc xem xét lại tiêu chí nhập quốc tịch được bắt đầu dưới thời cựu Thủ tướng Ishiba Shigeru. Theo Bộ Tư pháp Nhật Bản, năm 2024 có 12.248 người nộp đơn xin nhập tịch, trong đó 8.863 hồ sơ được chấp thuận.

Tin liên quan

Túi xách nội địa Nhật Bản gây sốt nhờ nữ thủ tướng

Túi xách nội địa Nhật Bản gây sốt nhờ nữ thủ tướng

Công ty Hamano với lịch sử 145 năm đang nhận được lượng đơn đặt hàng khổng lồ sau khi những hình ảnh chụp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi mang theo túi của hãng trở thành hiện tượng trên mạng.

Nhật Bản khoe uy lực của pháo điện từ

Gen Z Nhật Bản dần rời xa văn hóa rượu bia

Khám phá thêm chủ đề

Nhập tịch Nhật Bản Quy định nhập tịch cư trú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận