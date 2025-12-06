Nhật Bản tính siết chặt quy định nhập tịch

Báo Mainichi ngày 5.12 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch tăng thời gian cư trú bắt buộc để người nước ngoài được xin nhập quốc tịch, từ 5 năm lên 10 năm.

Hiện nay, yêu cầu cư trú tối thiểu 5 năm với người xin nhập tịch được xem là dễ dàng hơn so với thời hạn 10 năm để xin quy chế thường trú. Tuy nhiên để nhập quốc tịch, ứng viên phải có trình độ tiếng Nhật đủ dùng để sinh hoạt hằng ngày, trong khi điều này không bắt buộc khi xin thường trú.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trao đổi với thành viên nội các trước phiên họp quốc hội ngày 4.11 ẢNH: AFP

Chính phủ Nhật Bản đã trình bày kế hoạch trên tại cuộc họp của đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền vào hôm 4.12. Thay đổi này dự kiến được đưa vào chính sách cơ bản về người nước ngoài, sẽ được biên soạn vào tháng 1 năm sau.

Bên cạnh việc nâng thời gian cư trú, Nhật Bản cũng sẽ xem xét các điều kiện khác để xét nhập tịch, gồm "đạo đức tốt", khả năng duy trì cuộc sống ổn định thông qua tài sản cá nhân, tài sản của vợ hoặc chồng, kỹ năng nghề nghiệp. Cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá và ra quyết định cuối cùng.

Trong đề xuất chính sách về người nước ngoài công bố tháng 9, đảng Đổi mới Nhật Bản kêu gọi siết chặt tiêu chí nhập tịch. Đảng này đề cập tình trạng "ngược đời", khi vấn đề nhập quốc tịch, vốn mang yếu tố pháp lý quan trọng hơn thường trú, lại có điều kiện xét dễ hơn thường trú.

Một số nhà quan sát cho rằng không nên chỉ dựa vào thời gian cư trú để cho rằng xin nhập tịch là quy trình dễ dàng, do vẫn còn xét đến nhiều yếu tố. Trong khi đó, các quan chức LDP cũng bày tỏ quan điểm cần nâng thời gian cư trú để có sự tương đồng về điều kiện xét nhập tịch với xin quy chế thường trú.

Việc xem xét lại tiêu chí nhập quốc tịch được bắt đầu dưới thời cựu Thủ tướng Ishiba Shigeru. Theo Bộ Tư pháp Nhật Bản, năm 2024 có 12.248 người nộp đơn xin nhập tịch, trong đó 8.863 hồ sơ được chấp thuận.