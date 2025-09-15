Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Gen Z Nhật Bản dần rời xa văn hóa rượu bia

Trí Đỗ
Trí Đỗ
15/09/2025 05:47 GMT+7

Một sự thay đổi thế hệ đang làm rung chuyển ngành đồ uống của Nhật Bản và thách thức các thói quen xã hội đã tồn tại từ lâu

Theo khảo sát "Tiêu thụ đồ uống có cồn của Gen Z" được Công ty tư vấn tiếp thị Mery công bố hồi tháng 8, gần 44% người Nhật Bản ở độ tuổi 20 - 29 chưa từng uống rượu bia và khoảng 16% cho biết họ chỉ uống một lần/tháng. Trong khi đó, khoảng 60% người tham gia khảo sát bày tỏ quan điểm tiêu cực với văn hóa "nhậu xã giao" nhằm gắn kết với đồng nghiệp. Đây được đánh giá là một sự thay đổi thế hệ đang làm rung chuyển ngành đồ uống của Nhật Bản và thách thức các thói quen xã hội đã tồn tại từ lâu, theo South China Morning Post.

Gen Z Nhật Bản dần rời xa văn hóa rượu bia - Ảnh 1.

Người đi làm trên đường phố Tokyo

Ảnh: Tuyết Lan

Số liệu từ các hãng bia lớn của Nhật công bố cùng ngày cho thấy lượng tiêu thụ bia tháng 8 giảm 9% so với cùng kỳ năm 2024, đánh dấu tháng giảm thứ 5 liên tiếp.

Bà Sumie Kawakami, giảng viên khoa học xã hội tại Đại học Yamanashi Gakuin (Nhật Bản), nhận định sự thay đổi này còn bắt nguồn từ nhiều yếu tố như đại dịch Covid-19 làm gián đoạn văn hóa tụ tập, áp lực chi phí sinh hoạt và cân bằng cuộc sống cá nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Người Nhật Đại học Yamanashi Gakuin Gắn kết thói quen Gen Z
Bình luận (0)

