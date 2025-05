Làm sao để phân biệt triệu chứng viêm gan do virus với rượu bia?

Viêm gan virus và viêm gan do rượu bia có nhiều triệu chứng giống nhau, chẳng hạn vàng da, mệt mỏi và đau bụng. Thế nhưng, cơ chế gây bệnh lại hoàn toàn khác nhau, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Viêm gan do rượu bia gây đau bụng và kèm theo các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, ói mửa và đau bụng ẢNH: AI

Viêm gan do virus xảy ra khi gan bị nhiễm virus viêm gan A, B, C, D hoặc E. Trong khi đó, viêm gan do rượu bia là hậu quả trực tiếp của việc uống rượu bia quá mức, dẫn đến gây tổn thương tế bào gan.

Viêm gan do virus

Các virus gây viêm gan lây truyền theo những các khác nhau. Cụ thể, virus viêm gan A lây qua thực phẩm và nước bị ô nhiễm. Viêm gan B lây qua dịch cơ thể như máu, tinh dịch. Viêm gan C chủ yếu lây qua đường máu.

Mỗi loại virus ảnh hưởng đến gan theo cách khác nhau. Viêm gan A thường gây bệnh cấp tính, ngắn hạn, trong khi viêm gan B và C có thể dẫn đến tình trạng viêm mạn tính, kéo dài nhiều năm, thậm chí cả đời. Các triệu chứng của bệnh gồm sốt, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, ói mửa, khó chịu vùng bụng, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu, vàng da hay vàng mắt.

Nếu không điều trị, đặc biệt với viêm gan B và C, thì bệnh có thể tiến triển thành xơ gan, ung thư gan. Hiện nay đã có vaccine phòng viêm gan A và B, nhờ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Viêm gan do rượu bia

Viêm gan do rượu bia là tình trạng viêm gan do uống quá nhiều rượu bia và duy trì trong thời gian dài. Khác với viêm gan do virus, viêm gan do rượu bia không liên quan đến tác nhân lây nhiễm mà là hậu quả từ tác hại của rượu bia lên tế bào gan. Hệ quả là dẫn đến viêm, tích tụ mỡ và xơ hóa gan.

Các triệu chứng phổ biến là vàng da, gan to và đau, sốt, buồn nôn, ói mửa, chán ăn, sụt cân và bụng trướng nước, hay còn gọi là cổ trướng. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể bị hôn mê gan và suy gan.

Dù cả hai loại viêm gan này đều có triệu chứng là vàng da, mệt mỏi và đau bụng nhưng chúng cũng có một số điểm khác biệt, dựa vào triệu chứng đi kèm, khởi phát và tiền sử.

Cụ thể, viêm gan do virus thường bắt đầu với các triệu chứng giống cúm như sốt, đau họng, đau cơ trước khi xuất hiện triệu chứng gan. Viêm gan do rượu thì sớm xuất hiện triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa và đau bụng, theo Medical News Today.