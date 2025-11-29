Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ rà soát thẻ xanh của công dân từ 19 nước

Trí Đỗ
Trí Đỗ
29/11/2025 05:40 GMT+7

Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) Joseph Edlow ngày 27.11 cho biết ông đã nhận chỉ đạo từ Tổng thống Donald Trump yêu cầu rà soát quy mô lớn, nghiêm ngặt tình trạng thẻ xanh của toàn bộ người nước ngoài đến từ 19 quốc gia bị Washington liệt vào diện "đáng quan ngại".

USCIS dẫn một sắc lệnh được Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 6 để xác định 19 quốc gia thuộc diện trên, trong đó có Afghanistan, Cuba, Iran, Venezuela và nhiều nước châu Phi - những nơi Mỹ cho là "thiếu tiêu chuẩn thẩm tra, sàng lọc" hoặc có tỷ lệ vi phạm thị thực cao, gây rủi ro an ninh.

Cũng trong ngày 27.11, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ dừng "vĩnh viễn" việc tiếp nhận người nhập cư từ các quốc gia thuộc "thế giới thứ ba". "Tôi sẽ ngừng vĩnh viễn việc cho phép người nhập cư từ tất cả quốc gia thuộc thế giới thứ ba, nhằm giúp hệ thống của Mỹ khôi phục hoàn toàn", Tổng thống Donald Trump viết trong bài đăng dài trên mạng xã hội ngay sau Lễ Tạ ơn. "Thế giới thứ ba" là thuật ngữ được ông Trump dùng để chỉ các nước đang phát triển, nơi hầu hết người dân có mức sống thấp, nghèo khó, theo Reuters. Ông Trump cũng đe dọa sẽ đảo ngược "hàng triệu" đơn xin nhập cảnh đã được cấp dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden và sẽ "trục xuất bất kỳ ai không phải là tài sản của nước Mỹ hay không thể yêu nước Mỹ".

Mỹ rà soát thẻ xanh của công dân từ 19 nước - Ảnh 1.

Du khách tại sân bay John Kennedy (bang New York, Mỹ)

Ảnh: Reuters

Các động thái trên diễn ra sau vụ nổ súng ngày 26.11 gần Nhà Trắng, khi 2 Vệ binh Quốc gia bang Tây Virginia bị tấn công trong lúc tuần tra. Tổng thống Trump lên án vụ tấn công là hành động khủng bố, đồng thời tuyên bố điều thêm Vệ binh Quốc gia đến thủ đô để siết chặt an ninh.


