Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ dừng chương trình xổ số cấp thẻ xanh sau vụ xả súng

Vi Trân
Vi Trân
19/12/2025 15:47 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh dừng chương trình xổ số thẻ xanh sau khi phát hiện nghi phạm xả súng tại Đại học Brown đến Mỹ theo diện này.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 18.12 thông báo đã chỉ thị Dịch vụ Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) ngay lập tức dừng chương trình cấp thị thực nhập cư thông qua xổ số đa dạng (DV1) theo mệnh lệnh của Tổng thống Trump. Theo AFP, DV1 là chương trình cấp thẻ xanh ngẫu nhiên thông qua bốc thăm cho 55.000 thường trú nhân mỗi năm. Chương trình này dành cho công dân các nước có tỷ lệ nhập cư thấp vào Mỹ.

Mỹ dừng chương trình xổ số cấp thẻ xanh sau vụ xả súng - Ảnh 1.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem đã chỉ thị dừng chương trình xổ số cấp thẻ xanh

ẢNH: REUTERS

Số lượng người nộp đơn mỗi năm là rất cao và chính phủ Mỹ dùng hệ thống bốc thăm ngẫu nhiên để chọn người được quyền nộp hồ sơ. Người nộp đơn ít nhất phải tốt nghiệp trung học hoặc có kinh nghiệm làm việc hoặc được đào tạo nghề trong 2 năm. Người "trúng số" vẫn phải vượt qua vòng phỏng vấn và các bước xét duyệt khác mới được cấp thẻ xanh để định cư Mỹ.

Bà Noem thông báo nghi phạm Claudio Neves Valente (48 tuổi, người Bồ Đào Nha) đã đến Mỹ theo diện DV1 vào năm 2017 và được cấp thẻ xanh. Valente bị cáo buộc đã đột nhập Đại học Brown tại thành phố Providence (bang Rhode Island) vào hôm 13.12 và xả súng làm 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Hai ngày sau đó, nghi phạm sát hại giáo sư Nuno Loureiro thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ngay tại căn hộ của ông này tại thành phố Brookline, bang Massachusetts. Đại học Brown và MIT là hai trong số các đại học tư thục danh tiếng hàng đầu tại vùng đông bắc Mỹ.

"Kẻ độc ác này đáng lẽ không nên được cho phép đến nước ta", Bộ trưởng Noem nói.

Cảnh sát Mỹ tối 18.12 thông báo đã phát hiện nghi phạm Valente đã tự sát tại một kho hàng ở thành phố Salem, bang New Hampshire. Theo CNN, lực lượng chức năng Mỹ cho hay nghi phạm Valente là cựu sinh viên Đại học Brown và từng học cùng chương trình với giáo sư Loureiro tại Bồ Đào Nha từ năm 1995-2000.

Tin liên quan

Nghi phạm xả súng Đại học Brown bắn chết một giáo sư, vừa tìm thấy thi thể

Nghi phạm xả súng Đại học Brown bắn chết một giáo sư, vừa tìm thấy thi thể

Cảnh sát vừa thông báo người đàn ông bị nghi là thủ phạm vụ xả súng hàng loạt tại Đại học Brown (Mỹ) hôm 13.12 được tìm thấy trong tình trạng đã chết, theo AFP.

Chấn động vụ xả súng tại đại học danh tiếng Mỹ, nhiều người thương vong

Khám phá thêm chủ đề

thẻ xanh định cư Mỹ xả súng Đại học brown MIT Claudio Neves Valente
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận