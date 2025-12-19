Mỹ dừng chương trình xổ số cấp thẻ xanh sau vụ xả súng

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 18.12 thông báo đã chỉ thị Dịch vụ Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) ngay lập tức dừng chương trình cấp thị thực nhập cư thông qua xổ số đa dạng (DV1) theo mệnh lệnh của Tổng thống Trump. Theo AFP, DV1 là chương trình cấp thẻ xanh ngẫu nhiên thông qua bốc thăm cho 55.000 thường trú nhân mỗi năm. Chương trình này dành cho công dân các nước có tỷ lệ nhập cư thấp vào Mỹ.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem đã chỉ thị dừng chương trình xổ số cấp thẻ xanh ẢNH: REUTERS

Số lượng người nộp đơn mỗi năm là rất cao và chính phủ Mỹ dùng hệ thống bốc thăm ngẫu nhiên để chọn người được quyền nộp hồ sơ. Người nộp đơn ít nhất phải tốt nghiệp trung học hoặc có kinh nghiệm làm việc hoặc được đào tạo nghề trong 2 năm. Người "trúng số" vẫn phải vượt qua vòng phỏng vấn và các bước xét duyệt khác mới được cấp thẻ xanh để định cư Mỹ.

Bà Noem thông báo nghi phạm Claudio Neves Valente (48 tuổi, người Bồ Đào Nha) đã đến Mỹ theo diện DV1 vào năm 2017 và được cấp thẻ xanh. Valente bị cáo buộc đã đột nhập Đại học Brown tại thành phố Providence (bang Rhode Island) vào hôm 13.12 và xả súng làm 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Hai ngày sau đó, nghi phạm sát hại giáo sư Nuno Loureiro thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ngay tại căn hộ của ông này tại thành phố Brookline, bang Massachusetts. Đại học Brown và MIT là hai trong số các đại học tư thục danh tiếng hàng đầu tại vùng đông bắc Mỹ.

"Kẻ độc ác này đáng lẽ không nên được cho phép đến nước ta", Bộ trưởng Noem nói.

Cảnh sát Mỹ tối 18.12 thông báo đã phát hiện nghi phạm Valente đã tự sát tại một kho hàng ở thành phố Salem, bang New Hampshire. Theo CNN, lực lượng chức năng Mỹ cho hay nghi phạm Valente là cựu sinh viên Đại học Brown và từng học cùng chương trình với giáo sư Loureiro tại Bồ Đào Nha từ năm 1995-2000.