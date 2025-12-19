Nghi phạm xả súng Đại học Brown bắn chết một giáo sư, vừa tìm thấy thi thể

Cảnh sát trưởng thành phố Providence là ông Oscar Perez nói với các phóng viên vào tối 18.12 (sáng nay 19.12 theo giờ Việt Nam): "Ông ta đã tự sát tối nay". Claudio Neves-Valente là một công dân Bồ Đào Nha 48 tuổi, từng là sinh viên tại Đại học Brown.

Nghi phạm Claudio Neves-Valente trong vụ xả súng tại Đại học Brown (Mỹ) Ảnh: AFP

Trước đó, một công tố viên liên bang cũng xác nhận nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học Brown ở thành phố Providence bang Rhode Island (Mỹ) đã chết, theo Reuters.

Thi thể của nghi phạm được tìm thấy trong một kho chứa đồ ở Salem thuộc bang New Hampshire, cách trung tâm thành phố Boston thuộc bang Massachusetts khoảng 30 km về phía bắc, nơi một lực lượng lớn cảnh sát đã đột kích vào tối 18.12, trong một hành động liên quan cuộc điều tra vụ xả súng tại Đại học Brown.

Cuộc truy tìm hung thủ kể từ vụ xả súng hôm 13.12 bên trong một tòa nhà giảng đường tại Đại học Brown đã khiến sinh viên và cư dân của thành phố Providence "bất an và mong muốn" nghi phạm bị bắt, theo Reuters dẫn lời Thị trưởng Brett Smiley. "Tối nay, những người hàng xóm ở Providence của chúng ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm", Thị trưởng Smiley nói với các phóng viên.

Vụ xả súng tại Đại học Brown hôm 13.12 đã khiến 2 sinh viên tại trường đại học danh giá này thiệt mạng và ít nhất 8 người bị thương.

Các nhà điều tra ở Providence cho hay sau vụ xả súng, nghi phạm đã bỏ trốn bằng đường bộ vào các con phố gần đó, dẫn đến một cuộc tìm kiếm chủ yếu dựa vào camera an ninh nhà ở do thiếu camera giám sát trong tòa nhà giảng đường và khu vực xung quanh, theo Reuters.

Giới chức cũng tin rằng nghi phạm Claudio Neves-Valente cũng là thủ phạm vụ bắn chết Giáo sư Nuno Loureiro (47 tuổi) của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tại nhà riêng ở vùng ngoại ô Brookline thuộc bang Massachusetts, cách khuôn viên Đại học Brown khoảng 80 km về phía bắc.

Nghi phạm Claudio Neves-Valente được cho là đã hành động một mình. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy động cơ của hai vụ xả súng tại hai trường đại học hàng đầu ở Mỹ, theo AFP.