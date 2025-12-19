Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nghi phạm xả súng Đại học Brown bắn chết một giáo sư, vừa tìm thấy thi thể

Văn Khoa
Văn Khoa
19/12/2025 12:28 GMT+7

Cảnh sát vừa thông báo người đàn ông bị nghi là thủ phạm vụ xả súng hàng loạt tại Đại học Brown (Mỹ) hôm 13.12 được tìm thấy trong tình trạng đã chết, theo AFP.

Cảnh sát trưởng thành phố Providence là ông Oscar Perez nói với các phóng viên vào tối 18.12 (sáng nay 19.12 theo giờ Việt Nam): "Ông ta đã tự sát tối nay". Claudio Neves-Valente là một công dân Bồ Đào Nha 48 tuổi, từng là sinh viên tại Đại học Brown.

- Ảnh 1.

Nghi phạm Claudio Neves-Valente trong vụ xả súng tại Đại học Brown (Mỹ)

Ảnh: AFP

Trước đó, một công tố viên liên bang cũng xác nhận nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học Brown ở thành phố Providence bang Rhode Island (Mỹ) đã chết, theo Reuters.

Thi thể của nghi phạm được tìm thấy trong một kho chứa đồ ở Salem thuộc bang New Hampshire, cách trung tâm thành phố Boston thuộc bang Massachusetts khoảng 30 km về phía bắc, nơi một lực lượng lớn cảnh sát đã đột kích vào tối 18.12, trong một hành động liên quan cuộc điều tra vụ xả súng tại Đại học Brown.

Cuộc truy tìm hung thủ kể từ vụ xả súng hôm 13.12 bên trong một tòa nhà giảng đường tại Đại học Brown đã khiến sinh viên và cư dân của thành phố Providence "bất an và mong muốn" nghi phạm bị bắt, theo Reuters dẫn lời Thị trưởng Brett Smiley. "Tối nay, những người hàng xóm ở Providence của chúng ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm", Thị trưởng Smiley nói với các phóng viên.

Vụ xả súng tại Đại học Brown hôm 13.12 đã khiến 2 sinh viên tại trường đại học danh giá này thiệt mạng và ít nhất 8 người bị thương.

Vụ xả súng hàng loạt hé lộ sơ hở trong luật kiểm soát súng của Úc

Các nhà điều tra ở Providence cho hay sau vụ xả súng, nghi phạm đã bỏ trốn bằng đường bộ vào các con phố gần đó, dẫn đến một cuộc tìm kiếm chủ yếu dựa vào camera an ninh nhà ở do thiếu camera giám sát trong tòa nhà giảng đường và khu vực xung quanh, theo Reuters.

Giới chức cũng tin rằng nghi phạm Claudio Neves-Valente cũng là thủ phạm vụ bắn chết Giáo sư Nuno Loureiro (47 tuổi) của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tại nhà riêng ở vùng ngoại ô Brookline thuộc bang Massachusetts, cách khuôn viên Đại học Brown khoảng 80 km về phía bắc.

Nghi phạm Claudio Neves-Valente được cho là đã hành động một mình. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy động cơ của hai vụ xả súng tại hai trường đại học hàng đầu ở Mỹ, theo AFP.

Tin liên quan

Cầu cứu vì bị nhận diện sai là nghi phạm vụ xả súng Sydney

Cầu cứu vì bị nhận diện sai là nghi phạm vụ xả súng Sydney

Một người đàn ông ở Sydney (Úc) cho biết đã phải nhận những lời dọa giết sau khi bức ảnh của anh bị lan truyền trên mạng như là kẻ xả súng trong vụ thảm sát ở bãi biển Bondi.

Xả súng chết nhiều người tại một quán bar ở Mỹ

Chấn động vụ xả súng tại đại học danh tiếng Mỹ, nhiều người thương vong

Khám phá thêm chủ đề

xả súng Đại học brown Mỹ Nghi phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận