Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
18/12/2025 04:10 GMT+7

Tin tức Hộ kinh doanh vẫn rối trước giờ G; Sống đẹp mùa 5: Khi lòng nhân ái được lan tỏa; Mỹ siết vòng vây Venezuela... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.12.2025.

Hộ kinh doanh vẫn rối trước giờ G

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.12.2025 - Ảnh 2.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là chính thức bỏ thuế khoán đối với cá nhân, hộ kinh doanh; thế nhưng nhiều hộ kinh doanh vẫn bối rối, lo lắng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là chính thức bỏ thuế khoán đối với cá nhân, hộ kinh doanh; thế nhưng trước giờ G, trong khi cơ quan thuế chạy đua hướng dẫn thì các hộ kinh doanh vẫn rối bời. 

Sống đẹp mùa 5: Khi lòng nhân ái được lan tỏa

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.12.2025 - Ảnh 3.

Hình ảnh cô giáo Trần Ngọc Điệp trong tác phẩm Sự diệu kỳ của cùng bà con hàng xómlòng nhân ái: “Quân tốt” giữa đời thường

ẢNH: NVCC

Qua 5 mùa tổ chức, cuộc thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên đã thực sự trở thành nhịp cầu kết nối, nơi những câu chuyện, tấm gương, nghĩa cử nhân văn được chia sẻ và lan tỏa.

Mỹ siết vòng vây Venezuela

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.12.2025 - Ảnh 4.

Tàu đổ bộ và thủy quân lục chiến Mỹ tập trận tại vùng lãnh thổ Puerto Rico ở Caribbean ngày 9.12

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh ngăn chặn toàn bộ tàu dầu bị cấm vận ra vào Venezuela, động thái siết chặt nguồn thu của quốc gia Nam Mỹ.

