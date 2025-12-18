Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.12.2025

Hộ kinh doanh vẫn rối trước giờ G

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là chính thức bỏ thuế khoán đối với cá nhân, hộ kinh doanh; thế nhưng nhiều hộ kinh doanh vẫn bối rối, lo lắng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là chính thức bỏ thuế khoán đối với cá nhân, hộ kinh doanh; thế nhưng trước giờ G, trong khi cơ quan thuế chạy đua hướng dẫn thì các hộ kinh doanh vẫn rối bời.

Sống đẹp mùa 5: Khi lòng nhân ái được lan tỏa

Hình ảnh cô giáo Trần Ngọc Điệp trong tác phẩm Sự diệu kỳ của cùng bà con hàng xómlòng nhân ái: “Quân tốt” giữa đời thường ẢNH: NVCC

Qua 5 mùa tổ chức, cuộc thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên đã thực sự trở thành nhịp cầu kết nối, nơi những câu chuyện, tấm gương, nghĩa cử nhân văn được chia sẻ và lan tỏa.

Mỹ siết vòng vây Venezuela

Tàu đổ bộ và thủy quân lục chiến Mỹ tập trận tại vùng lãnh thổ Puerto Rico ở Caribbean ngày 9.12 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh ngăn chặn toàn bộ tàu dầu bị cấm vận ra vào Venezuela, động thái siết chặt nguồn thu của quốc gia Nam Mỹ.